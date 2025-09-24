اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز، هیئتی تخصصی متشکل از ۲۰ نفر از فعالان حوزه صنایع غذایی و کشاورزی را از تاریخ ۶ تا ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ به کشور روسیه اعزام می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز اظهارکرد: این سفر همزمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنایع غذایی مسکو انجام می‌شود و فرصتی راهبردی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین استان خوزستان و روسیه فراهم می‌آورد.

شهلا عموری افزود: اعضای این هیئت از میان فعالان اقتصادی عضو اتاق که طی فراخوانی در هفته‌های گذشته برای حضور در این سفر ثبت‌نام کرده‌اند، تشکیل شده است. هدف از این سفر، شناسایی فرصت‌های تجاری، تحلیل بازار هدف، و برقراری ارتباطات پایدار با فعالان اقتصادی روسیه است.

وی به نشست هماهنگی اعزام این هیات اشاره کرد و گفت: از اعضا خواسته شد تا حضور در نمایشگاه صرفاً به بازدید محدود نشود چراکه اعضای هیئت باید با تحلیل قیمت‌ها، بررسی سلیقه و نیاز‌های مصرف‌کنندگان روس، و تطبیق محصولات با فرهنگ و ذائقه بازار هدف، زمینه‌ساز روابط تجاری بلندمدت شوند.

عموری همچنین بر اهمیت ابزار‌های حرفه‌ای ارتباطی فعالان اقتصادی با طرف روس تأکید کرد و افزود: مجموعه مدیریتی اتاق بازرگانی اهواز تلاش دارد تا با برنامه‌ریزی دقیق و تمرکز بر اهداف تجاری، این سفر به تقویت پیوند‌های اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی استان به یکی از بازار‌های استراتژیک منطقه منجر شود.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز، دیدار با رایزن اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در مسکو به‌منظور تبادل اطلاعات و هماهنگی برای توسعه صادرات و همچنین برگزاری نشستی با ایرانیان مقیم روسیه برای بهره‌گیری از تجربیات تجاری آنها را از دیگر برنامه‌های کاری این هیات عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به توانمندی‌های صادراتی استان خوزستان در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی، یادآورشد: انعقاد قرارداد‌ها یا تفاهم‌نامه‌های همکاری از سوی اعضای این هیئت با طرف روس می‌تواند به‌عنوان پلی ارتباطی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی استان با بازار روسیه عمل کند.

وی از اعضای هیئت خواست تا با رویکردی حرفه‌ای و هدفمند، از این فرصت برای دستیابی به دستاورد‌های ملموس استفاده کنند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآور شد: این هیئت با هماهنگی‌های انجام‌شده توسط تیم اجرایی اتاق بازرگانی اهواز، آماده‌سازی شده و انتظار می‌رود اعضای هیئت با بهره‌گیری از تخصص و توانمندی‌های فنی خود، نقش مؤثری در تقویت جایگاه خوزستان در بازار روسیه ایفا کنند.