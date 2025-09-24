تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در گام نخست، سامانه‌های خورشیدی پشت‌بامی برای ۲۲ وزارتخانه طراحی و اجرا شده و در مراحل بعدی، این طرح برای زیرساخت‌های حیاتی و کسب‌وکارهای مهم به‌ویژه کسب‌وکارهایی که به‌طور مستقیم با مردم سروکار دارند، عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: سامانه‌های خورشیدی بسته به شرایط هر محدوده طراحی می‌شوند؛ به‌طور متوسط در هر ۱۰ متر مربع یک کیلووات برق خورشیدی تولید می‌شود. این طراحی‌ها ترکیبی و دوگانه است و حتی امکان بهره‌برداری بدون نصب پنل‌های خورشیدی را هم فراهم می‌کند.

به گفته امرایی، مهم‌ترین مزیت این سامانه‌ها، کاهش اثر چالش‌ها و قطعی‌های احتمالی برق و افزایش تاب‌آوری شبکه در بخش‌های حیاتی است.

ایران با هدف تولید ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر، برنامه نصب سامانه‌های خورشیدی پشت‌بامی را از ساختمان‌های دولتی آغاز کرده است.



سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان رو به گسترش است و نزدیک به ۵۰ درصد آن به انرژی خورشیدی اختصاص دارد.

ایران نیز با ظرفیت بالای خود در این حوزه، برنامه‌ریزی کرده است تا در یک بازه زمانی مشخص ۳۰ هزار مگاوات انرژی خورشیدی تجدیدپذیر ایجاد کند که ۲۵ هزار مگاوات آن از طریق نیروگاه‌های خورشیدی تأمین خواهد شد.