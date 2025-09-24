مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد: در تمامی ایستگاه آب و هواشناسی شرکت آب منطقه‌ای کاهش بارش در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ نسبت به سال آبی قبل از آن به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جواد محجوبی در خصوص وضعیت بارش‌های سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در استان یزد گفت: در سال آبی گذشته یعنی در بازه زمانی مهر ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۴ میانگین بارش‌های استان به ۵۳.۶ میلی‌متر رسید که نسبت به سال آبی گذشته ۶۲.۹ درصد و نسبت به دوره مشابه بلندمدت ۴۴.۴ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: متوسط بارش سالانه بر اساس دوره آماری بلندمدت در استان یزد حدود ۹۴.۴ میلی‌متر است، اما در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ حدود ۵۵ درصد بارش‌های دوره بلندمدت در استان محقق شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان ادامه داد: همچنین در این مدت، متوسط بارش در حوزه آبریز فلات مرکزی که تقریبا تمامی مساحت استان را در این حوزه قرار دارد ۹۱.۵ میلی‌متر بوده که بارش در این حوزه نسبت به سال آبی گذشته ۴۰ درصد و نسبت به دوره بلندمدت ۴۴ درصد کاهش داشته است.

محجوبی تصریح کرد: میانگین بارش سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در شهر یزد نیز ۲۹.۴ میلی‌متر بوده که بارش یزد نسبت به سال آبی گذشته ۷۴.۴درصد و نسبت به دوره بلندمدت ۴۶ درصد کاهش داشته است.

وی اظهار داشت: بیشترین بارش سال آبی در شهرستان تفت به میزان حدود ۱۲۸.۱میلی‌متر ثبت شده که در این شهرستان نیز بارش‌ها نسبت به سال آبی گذشته حدود ۵۴.۸ درصد و نسبت به دوره بلندمدت ۳۵.۴ درصد کمتر بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان افزود: کمترین بارش سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در شهرستان ابرکوه به میزان ۲۷ میلی‌متر بوده که نسبت به سال آبی گذشته ۷۲.۹ درصد و نسبت به دوره بلندمدت ۵۹ درصد کاهش داشته است.

محجوبی در پایان گفت: در تمامی ایستگاه آب و هواشناسی شرکت آب منطقه‌ای یزد کاهش بارش در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ نسبت به سال آبی قبل از آن به ثبت رسیده که بیشترین بارش مربوط به ایستگاه کرخنگان با ۲۱۵.۶ میلیمتر و کمترین آن مربوط به ایستگاه عقدا با ۱۳.۸ میلی متر می‌باشد.