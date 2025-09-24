همزمان با هفته دفاع مقدس ، جمعی از مسئولان شهری با خانواده‌های سه شهید محله خوراسگان دیدار و یاد و خاطره این عزیزان را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این دیدار یاد و خاطره شهیدان والامقام حسن امینی، اصغر اعتباریان و محمدرضا مکاریان گرامی داشته شد و حاضران با تجلیل از ایثار خانواده‌های آنان، بر ادامه راه شهیدان تأکید کردند.

هوشنگ نظری مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان در این دیدارها با بیان اینکه تجلیل از خانواده شهیدان، تکریم همه ارزش‌های دفاع مقدس و فرهنگ ایثار است گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی است تا با حضور در خانه‌های خانواده‌های معظم شهدا، هم ادای دین کنیم و هم از نزدیک در جریان دغدغه‌ها و نیازهای آنان قرار بگیریم..

شهید حسن امینی سال ۱۳۲۴ در خوراسگان دیده به جهان گشود و سال ۱۳۶۵، در آستانه تحویل سال نو، در منطقه عملیاتی شلمچه بر اثر اصابت خمپاره به قلبش به شهادت رسید.

شهید محمدرضا مکاریان متولد سال ۱۳۳۹ در خوراسگان است که دوازدهم اسفند ۱۳۶۴، پس از انهدام چند دستگاه تانک و نفربر دشمن بعثی در منطقه فاو به فیض شهادت نائل آمد.

شهید اصغر اعتباریان سال ۱۳۴۵ در خوراسگان چشم به جهان گشود و سال ۱۳۶۳ طی عملیات بدر در منطقه هورالهویزه، به جمع یاران شهید خود پیوست.