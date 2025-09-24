پخش زنده
امروز: -
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز از کشف و توقیف یک دستگاه نفتکش حامل ۳۱ هزارلیتر گازوئیل قاچاق، در شهرستان دزفول خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، با برنامهریزی دقیق ماموران نیروی انتظامی، گزارشها و بررسیهای مسولان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ناحیه دزفول محموله مشکوک شناسایی شد.
وی افزود: این تانکر حامل محمولهای از سوخت بوده که در ادامه مشخص شد بیش از۳۱ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در آن بارگیری شده است.
مدیر منطقه اهواز در پایان گفت:تانکر گازوئیل حامل سوخت قاچاق به مرجع قضایی معرفی و محموله قاچاق جهت تخلیه فرآورده به تاسیسات انبار نفت اندیمشک منتقل شد.
خوزستان به دلیل موقعیت مرزی و صنعتی خود، سالانه شاهد کشف و توقیف مقادیر قابل توجهی سوخت قاچاق است که این اقدامات با همکاری نیروی انتظامی و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی موجب کاهش قاچاق و ارتقای امنیت انرژی در استان میشود.