مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز از کشف و توقیف یک دستگاه نفتکش حامل ۳۱ هزارلیتر گازوئیل قاچاق، در شهرستان دزفول خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، با برنامه‌ریزی دقیق ماموران نیروی انتظامی، گزارش‌ها و بررسی‌های مسولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ناحیه دزفول محموله مشکوک شناسایی شد.

وی افزود: این تانکر حامل محموله‌ای از سوخت بوده که در ادامه مشخص شد بیش از۳۱ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در آن بارگیری شده است.

مدیر منطقه اهواز در پایان گفت:تانکر گازوئیل حامل سوخت قاچاق به مرجع قضایی معرفی و محموله قاچاق جهت تخلیه فرآورده به تاسیسات انبار نفت اندیمشک منتقل شد.

خوزستان به دلیل موقعیت مرزی و صنعتی خود، سالانه شاهد کشف و توقیف مقادیر قابل توجهی سوخت قاچاق است که این اقدامات با همکاری نیروی انتظامی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موجب کاهش قاچاق و ارتقای امنیت انرژی در استان می‌شود.