به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محبوبیت قهرمان ۱۰ مداله کشتی ایران در میان کشتی گیران جهان بار دیگر علنی شد و حسن یزدانی مجددا به عنوان عضو کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی انتخاب شد.

انتخابات کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی در خلال رقابت‌های جهانی کشتی در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد.

بر این اساس با رایزنی‌های گسترده فدراسیون در کرواسی، با رأی گیری بعمل آمده از کشتی گیران حاضر در این رقابت‌ها حسن یزدانی اسطوره کشتی آزاد ایران که ۱۰ مدال طلا، نقره و برنز المپیک و جهان را در کارنامه دارد، مجددا بعضویت کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی در آمد.

این دلاور نامدار مازندرانی امسال به علت عمل جراحی کتف خود نتوانست در رقابت‌های جهانی شرکت کند.