اوّلین همایش تجلیل از بانوان فرهیخته و فعال در عرصه تبلیغ دینی در اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: این همایش با محوریت معرفی الگوهای موفق تبلیغی و تقویت جایگاه بانوان در عرصه فرهنگ دینی به منظور پاسداشت تلاشهای بانوان مبلّغ برگزار شد.
حجت الاسلام حامد اهتمام افزود: این همایش همزمان با افتتاحیه سال تحصیلی حوزههای علمیه خواهران و هفته دفاع مقدس با تجلیل از دو بانوی فعال در عرصه تبلیغ، حاجیه خانم صدیقه ربانی و فرشته منانی در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.
وی افزود: این همایش، علاوه بر تکریم فعالان عرصه تبلیغ، میتواند زمینهای برای معرفی الگوهای عملی و الهامبخش به بانوان جامعه باشد و با معرفی چهرههای موفق و اثرگذار، امید و انگیزهای تازه در مسیر تبلیغ دین ایجاد کند.
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با اشاره به الگوی سوم زن که در بیانات رهبر معظم انقلاب مطرح شده است، گفت: در انقلاب و دفاع مقدس اسلامی، بانوان و مادران شهدا نشان دادند که زن مسلمان ایرانی، تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان، گشود و ثابت کرد که میتوان زن بود، عفیف بود، محجبه و شریف بود، و درعین حال، در متن و مرکز بود. میتوان سنگر خانواده را پاکیزه نگاه داشت و در عرصهی سیاسی و اجتماعی نیز، سنگرسازیهای جدید کرد و فتوحات بزرگ به ارمغان آورد.