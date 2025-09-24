به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛دکتر حسن وحید معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور در همایش بررسی چالش‌ها و راهکار‌های طرح‌های دریاچه ارومیه گفت:۱۳۶ میلیون هکتار حوزه آبخیزداری در کشور وجود دارد که محل تولید اب هستند که از این مقدار ۷۵ درصد تبخیر میشود و ۲۵ درصد آب مدیریت می شود که عدم توجه به این ایم موضوع باعث فرسایش و سیلاب می شود.

معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور با بیان اینکه از ظرفیت های استفاده نشده و هم افزایی برای رفع بحران‌ها وجود ندارد ادامه داد: ریشه مشکل نپرداختن به ارزش گذاری اکوسیستم‌ها است و برای همین در سبد مالی دولت‌ها قرار نمیگیرد.

وحیدی با اشاره به خشکی شدن دریاچه ارومیه گفت:بحران دریاچه‌های ارومیه ، بختگان ، هامون و جازموریان نتیجه عدم توجه به مدیریت جامع حوزه آبخیزداری و برنامه آمایش سرزمین است که الان باعث بحران گردوغبار و ریز گرد‌های نمکی در کشور شده است و این بحران‌ها دست ساز هستند و حاصل مدیریت خودمان است .

معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور در ادامه با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه گفت:۸۰ درصد دریاچه حوزه منابع طبیعی است اگر بخوبی مدیریت شود میتونیم از این بحران عبور کنیم.

دکتر حمید نوری مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی کشور در این جلسه گفت:توجه نکردن به مدیریت جامع حوضه آبخیزداری در دریاچه ارومیه از آسیب های احیا دریاچه بوده است.

مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی کشور گفت: ۷۰ درصد حوضه آبریز دریاچه ارومیه در خطر فرسایش خاک قراردارد.

غلامرضا هادربادی مدیر کل دفتر بیابان سازمان منابع طبیعی کشور گفت:خطر خشک شدن دریاچه ارومیه استانی و منطقه ای نیست بلکه ملی است و با خشک شدن این دریاچه ورود جریان های باران ساز به کشور کاهش پیدا میکند و امنیت غذایی کشور تحت تاثیر قرار میگیرد؛ دریاچه ارومیه یک حیثیت ملی است .



محمد رضا اصغری رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت:آذربایجان غربی پراب ترین استان غیر ساحلی کشور است اما متاسفانه در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت:باید اساتید پژوهشگران و‌محققان علمی را پای کار بیاوریم و با هم افزایی این بحران را پشت سر بگذاریم.

وی افزود:توسعه بی رویه کشاورزی و استفاده بیش از حد مجاز از آب مشکل اصلی است اما قانونی برای جلوگیری از توسعه کشاورزی و‌جرم انگاری وجود ندارد نمایندگان مجلس باید پای کار بیایند و برای ایجاد قانون دست بکار شوند.

دکتر فرامرزیانی - نماینده صداوسیما نیز در این جلسه با بیان اینکه وضعیت دریاچه ارومیه خیلی وخیم تر از انچه فکر میکنیم است گفت:طرح های احیای دریاچه ارومیه پیوست رسانه ای ندارند در حالیکه رسانه میتواند مشارکت مردم را در اجرای طرحها بیشتر کند.

نماینده صداوسیما گفت:رسانه ملی با تولید سریال دریا در چند سال گذشته افکار عمومی را به صرفه جویی سوق داد باید هم افزایی بیشتری ایجاد شود و طرحها با پیوست رسانه ای از این ظرفیت استفاده بهتری بکنند