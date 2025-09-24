معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان: اشتغال، بکارگیری و یا در اختیار گذاشتن منازل به اتباع غیر مجاز پیگرد قانونی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان در نشست کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی استان گفت:هرگونه به کارگیری ،اشتغال و یا در اختیار گذاشتن منازل به اتباع غیر مجاز،پیگرد و اعمال قانون وجرایم صنفی دارد.

اکبر صالحی با اشاره بر اجرای دقیق طرح‌های ساماندهی و طرد اتباع غیرمجاز تاکید کرد: برخورداری اتباع خارجی از مدارک قانونی و هماهنگی دستگاه‌های متولی برای تحقق شعار سال و توسعه پایدار ضروری است.

وی با تأکید بر اجرای مطلوب طرح‌های ساماندهی و طرد اتباع خارجی غیرمجاز گفت: اتباع خارجی در هر کشوری از جمله ایران باید دارای مدارک قانونی هویتی و مجوزهای رسمی باشند و با توجه به اجرای طرح تعیین تکلیف اتباع دارای برگه سرشماری ، حضور اتباع فاقد مدرک معتبر در کشور غیر قانونی می باشد و باید هرچه سریع تر از کشور خارج شوند و هرگونه به کارگیری ،اشتغال و یا در اختیار گذاشتن منازل به اتباع غیر مجاز، مستوجب پیگیرد و اعمال قانون وجرایم صنفی می باشد.

معاون استاندار اصفهان افزود: رعایت اولویت‌های ابلاغی در اجرای برخورد با اتباع غیرمجاز توسط فرماندهی انتظامی استان مورد تاکید قرار گرفت.