مشاور رهبر انقلاب اسلامی در اظهاراتی گفت: ترامپ نسخه جدید هیتلر است و مکانیزم ماشه نشانه عجز غربیها است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در گفتوگو با شبکه المیادین گفت: گامی که سه کشور اروپایی اخیرا در شورای امنیت برای فعالسازی مکانیزم ماشه اتخاذ کردند و تحمیل تحریمهای یکجانبه علیه ایران بار دیگر چهره واقعی دشمنی تاریخی غرب و آمریکا با ملت شریف ایران را نشان داد.
ابعاد تجاوز اسرائیل به قطر
ولایتی در مورد موضع ایران در قبال تجاوز اسرائیل وحامیان آمریکایی و انگلیسی اش به قطر گفت: ما این تجاوز را به شدت محکوم میکنیم و من به عنوان یک مسلمان به شدت از اینکه امنیت و زندگی برادران و خواهران ما در کشور خود در معرض خطر قرار گرفت، ناراحتم. یکی از روشنترین مثالها برای این جنایتها جنگی است که بیش از ۷۰۰ روز در غزه ادامه دارد و جنایتهایی که رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان مظلوم از زنان و مردان گرفته تا کودکان و سالخوردگان مرتکب میشود. ملت ایران در قبال این حوادث غم بزرگی دارد و در هر شرایطی حامی موجودیت اسلام و حیات مسلمانان باقی خواهد ماند.
ولایتی در بخش دیگری از این گفتوگو اظهار داشت: آنچه در قطر رح داد، بیانگر نقاط مهمی است، از جمله اینکه رژیم صهیونیستی صلیبی چیزی نیست جز بازتولید جنگهای صلیبی که مسلمانان در آن وحشیانه بدون هیچ دلیلی جر اینکه مسلمان هستند، قربانی میشدند. بر اساس تاریخ، در جریان جنگهای صلیبی (۴۸۸ ـ ۶۹۲ هـ) مسلمانان بارها به دست گروههای بربر اروپایی قتل عام شدند تا جایی که یکی از فرماندهان انگلیسی در نامه ایی به پادشاه انگلیس نوشت: در قدس و در معبد سلیمان خون مسلمانان تا زانوی ما میرسید.