لـله گانی گفت: کارتهای رفاهی با سقف ۳۰۰ میلیون تومان و نرخ ۵.۲۵ درصد برای کارگران کشور صادر میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، اسماعیل لـله گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران کشور امروز در جریان سفر کاری خود به استان در گلزار شهدای کرمان با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی منطقه، اظهار داشت: سفر ما به استان کرمان با هدف برگزاری نشست با فعالان اقتصادی و بررسی میدانی مشکلات و نیازهای واحدهای تولیدی انجام شده است.
وی با اشاره به بازدید از برخی صنایع بزرگ در شهرستان سیرجان از جمله شرکت گلگهر و چند تعاونی فعال، گفت: ظرفیتهای این استان در بخش تولید و اشتغال بینظیر است و با حمایت هدفمند میتوان به رونق واقعی در این حوزه دست یافت.
لـله گانی افزود: مهمترین کمکی که میتوان به جامعه کارگری کشور داشت، حمایت از واحدهای تولیدی است تا بتوانند ظرفیت اشتغال خود را افزایش دهند؛ چرا که رونق تولید، ضامن اصلی توسعه اقتصادی و اشتغالزایی پایدار در کشور است.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران کشور همچنین از اجرای طرح جدید این بانک در راستای کمک به معیشت کارگران خبر داد و گفت: کارتهای رفاهی ویژه کارگران با نرخ ۵.۲۵ درصد و با سقف ۳۰۰ میلیون تومان به مدت دو سال صادر میشود و همه کارگران کشور میتوانند بدون استثنا با مراجعه به شعب بانک رفاه، از این تسهیلات بهرهمند شوند.
وی خاطرنشان کرد: با هماهنگیهای انجامشده با بانک مرکزی، این سقف تا ۵۰۰ میلیون تومان نیز قابل افزایش خواهد بود که گام مهمی در راستای ارتقای قدرت خرید کارگران محسوب میشود.
لـله گانی تأکید کرد: بانک رفاه کارگران با مأموریت ذاتی حمایت از جامعه کارگری، برنامههای متنوعی را در حوزه تأمین مالی، تسهیلات و خدمات رفاهی در دستور کار دارد و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.