رئیس دیوان عالی کشور گفت: لازم است ارزیابی های دقیق درباره استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوش مصنوعی، به منظور ارائه خدمات قضایی سریع‌تر، دقیق‌تر وشفاف‌تر به مردم در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه ماهانه روسای شعب دیوان عالی کشور، با اشاره به کثرت پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور و موجودی شعب گفت: قضات در تهیه گزارش از پرونده‌ها موارد فرجام خواهی را به صورت مستدل بیان کنند و از نگارش گزارش‌های طولانی و موارد غیرضروری به منظور صرفه جویی در وقت و هزینه پرهیز کنند

وی با اشاره به ارسال پرونده‌های حجیم به دیوان عالی کشور گفت: روسای دادگستری‌ها در خصوص پرونده‌های ارشادی برای رفع ابهام، از ارسال کل اوراق پرونده به دیوان عالی کشور اجتناب کنند و به منظور اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب پرونده در نوشتن گزارش به صورت خلاصه با ذکر دلایل و مستندات اهتمام کند.

رئیس دیوان عالی کشور خطاب به قضات گفت: اصلاح امور و پیشرفت و ارتقای دیوان عالی کشور با انجام کار جمعی امکان پذیر است؛ روسای شعب در این زمینه مسئولیت مضاعف دارند، لذا پیشنهادات تخصصی خود را برای دستیابی به مجموعه‌ای در طراز انقلاب اسلامی به صورت مکتوب ارائه کنند.

منتظری با انتقاد از عملکرد برخی از دفاتر بر نظارت مستمر بر عملکرد دفاتر از سوی روسای شعب و مدیران دفاتر تاکید کرد.

وی در ارتباط با لزوم ارزیابی ساماندهی مراجعات مردمی خاطرنشان کرد: شما قضات مستقیم در معرض مراجعات مردمی قرار دارید، با توجه به اینکه نحوه حضور مراجعین زمانبندی شده است، موارد ضعف و یا نقاط قوت را به منظور خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم و مراجعین شناسایی و ارزیابی کنید.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: قضات در خصوص اعاده دادرسی در پرونده‌های اعدام و قصاص که دستور توقف اجرای حکم داده می‌شود، مراتب را به اطلاع رئیس کل دادگستری استان و یا رئیس دادگستری شهرستان مربوطه برسانند، اجرای حق و عدالت برای ما ملاک و معیار است لذا پرونده‌های قصاص و اعدام باید بلافاصله ارجاع و با دقت نظر و اهتمام ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی با اشاره به لزوم ساماندهی اعاده دادرسی افزود: تقاضای اعاده دادرسی به صورت مکرر، مشکل مبتلا به دیوان عالی کشور است، قضات نظریات تخصصی خود را درخصوص اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری ارائه دهند.

وی با اشاره به اهمیت بهره گیری از هوش مصنوعی در تهیه گزارشات پرونده و فرایند دادرسی خاطرنشان کرد: استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوش مصنوعی می‌تواند به قضات در صدور آراء مستدل کمک کند، لازم است در این خصوص ارزیابی‌های دقیق به منظور ارائه خدمات قضایی سریع‌تر، دقیق‌تر وشفاف‌تر به مردم در دستور کار قرار گیرد.

رئیس دیوان عالی کشور در ابتدای این جلسه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در شب گذشته اول مهر ماه، تصریح کرد: بیانات مقام معظم رهبری برای ما حجت شرعی است و در عمل به وظایف و خدمت رسانی به مردم عزیز کشورمان و حفظ اتحاد و انسجام ملت، لحظه‌ای کوتاهی نخواهیم کرد.

سیدرضا کریمی حسینی معاون قضایی دیوان عالی کشور در ابتدای این جلسه گزارش آماری پروند‌های خانواده، حقوقی، کیفری، حل اختلاف و اعمال ماده ۴۷۷ را در بازه زمانی شش ماهه نخست امسال ارائه داد و برخی از قضات به بیان نکاتی درخصوص دستور جلسه پرداختند.