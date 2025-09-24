فیلم‌های آخر هفته با حال و هوای دفاع مقدس و بازگشایی مدارس

فیلم‌های آخر هفته با حال و هوای دفاع مقدس و بازگشایی مدارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «آتش نشان ها»، «اخراجی‌ها ۱»، «خودکار عطری»، «بچه‌های کلاس هشتم»، «جنگ نفتکش ها»، «پالایشگاه»، «عجله کن»، «کاپیتان میلر»، «کاغذ‌ها در باد»، «پلیس‌های تپل»، «آبادان یازده ۶۰»، «ماهیان سرخ»، «دوئل»، «زنبوری به نام مایا - ماجرای گوی طلایی»، «همه چیز در مورد خواهرم»، «سرآغاز»، «سپید دندان»، «از کرخه تا راین»، «جومانجی، مرحله نهایی»، «بیگانه»، «ویل هانتینگ نابغه»، «دیده بان»، «گرگ‌های واشنگتن»، «آلوده»، «متخصص»، «افسر کمربند مشکی»، «اعجوبه»، «جایی برای پیرمرد‌ها نیست»، «تفنگ‌های بزرگ»، «تک تیرانداز»، «شماره ۱۰»، «ماهی قهرمان»، «دوست من چیبورا»، «سکسکه»، «کارو»، «لکنت»، «بی پلاک» و «مریخی»؛ پنج‌شنبه و جمعه ۳ و ۴ مهر ماه از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌روند.

شبکه یک سیما

فیلم سینمایی جدید «آتش نشان ها» به کارگردانی «کواک کیونگ تک»، پنج‌شنبه ۳ مهر ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «اخراجی‌ها ۱» به کارگردانی «مسعود ده نمکی»، جمعه ۴ مهر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

محمدرضا شریفی نیا، امین حیایی، کامبیز دیرباز و ارژنگ امیرفضلی در فیلم سینمایی «اخراجی‌ها ۱» ایفای نقش کرده‌اند.

شبکه دو سیما

فیلم تلویزیونی «خودکار عطری» به کارگردانی «سید محسن میرحسینی»، جمعه ۴ مهر ماه ساعت ۰۸:۱۵ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

محمد علی آلبو علی، محسن نیکویی، طاهره نیک آزاد، صادق مقدسی، ایلیا بعنونی نژاد، صباح جوانپور، فاطیما بحرینی، ثنا کعبی، اقدس بیگی، محمد رضا دلایر، بهرام افروز، مائده جهانگیری سهروردی، رزانا میرحسینی و جاسم کاظمی مفرد در فیلم تلویزیونی «خودکار عطری» بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی «بچه‌های کلاس هشتم» به کارگردانی «مسعود منصوری»، جمعه ۴ مهر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

خشایار راد، محمود مقامی، رزیتا ترکاشوند، مجید مشیری و مهوش وقاری در فیلم تلویزیونی «بچه‌های کلاس هشتم» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «جنگ نفتکش ها» به کارگردانی «محمد بزرگ‌نیا»، جمعه ۴ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

مجید مظفری، مرحوم عزت‌الله انتظامی، جمشید جهان‌زاده، فیروز بهجت محمدی و ژاله علو در فیلم سینمایی «جنگ نفت کش ها» ایفای نقش کرده‌اند.

شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «پالایشگاه» به کارگردانی «مهرداد خوشبخت»، پنج‌شنبه ۳ مهر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

بانیپال شومون، امیر رضا دلاوری، الهام نامی، علیرضا مسعودی، عبدالرضا نصاری، حیدر رحیمی، پوریا ریحانی، شقایق تنگستانی و نادر سلیمانی در فیلم سینمایی «پالایشگاه» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «عجله کن» به کارگردانی «جیمز کلیتون»، پنج‌شنبه ۳ مهر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «کاپیتان میلر» به کارگردانی «آرون ماتسواران»، پنج‌شنبه ۳ مهر ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «کاغذ‌ها در باد» به کارگردانی «جوآن تاراتوتو»، جمعه ۴ مهر ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

فیلم سینمایی جدید «پلیس‌های تپل» به کارگردانی «چانون ینیانگ و فوانیت فولدی»، جمعه ۴ مهر ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «آبادان یازده ۶۰» به کارگردانی «مهرداد خوشبخت»، جمعه ۴ مهر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

علیرضا کمالی، حسن معجونی، شبنم گودرزی، حمیدرضا محمدی، ویدا جوان و نادر سلیمانی در فیلم سینمایی «آبادان یازده ۶۰»؛ به هنرمندی پرداخته‌اند.

شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی جدید «ماهیان سرخ» به کارگردانی «اسد سیاح»، پنج‌شنبه ۳ مهر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

سیروس کهوریی نژاد، حسن اسدی و بنیامین یوسفی در فیلم سینمایی «ماهیان سرخ» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «دوئل» به کارگردانی «احمدرضا درویش»، جمعه ۴ مهر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

زنده یاد سعید راد، پژمان بازغی، پریوش نظریه، انوشیروان ارجمند، پرویز پرستویی و هدیه تهرانی در فیلم سینمایی «دوئل» ایفای نقش کرده‌اند.

شبکه تهران سیما

انیمیشن سینمایی «زنبوری به نام مایا - ماجرای گوی طلایی» به کارگردانی «نوئل کلیری»، پنج‌شنبه ۳ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «همه چیز در مورد خواهرم» به کارگردانی «آنا چرناکوا»، جمعه ۴ مهر ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

فیلم سینمایی جدید «سرآغاز» به کارگردانی «آجی ناگ»، جمعه ۴ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

شبکه نمایش

فیلم سینمایی «سپید دندان» به کارگردانی «لوچو فولچی»، پنج شنبه ۳ مهر ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «از کرخه تا راین» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی کیا»، پنج شنبه ۳ مهر ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

زنده یاد هما روستا، علی دهکردی، صادق صفایی، اصغر نقی‌زاده و پرویز شیخ طادی در این فیلم هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «جومانجی، مرحله نهایی» به کارگردانی «جیک کاسدان»، پنج شنبه ۳ مهر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «بیگانه» به کارگردانی «اورسن ولز»، پنج شنبه ۳ مهر ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «ویل هانتینگ نابغه» به کارگردانی «گاس ون سنت»، پنج شنبه ۳ مهر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «دیده بان» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی کیا»، پنج شنبه ۳ مهر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

مهرداد سلیمانی، علیرضا حیدری، غلامرضا علی اکبری و اصغر پورهاجریان در فیلم سینمایی «دیده بان» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «گرگ‌های واشنگتن» به کارگردانی «ماریو باروسو»، پنج شنبه ۳ مهر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی جدید «آلوده» به کارگردانی «سباستین وانیچک»، پنج شنبه ۳ مهر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «متخصص» به کارگردانی «مایکل وینر»، جمعه ۴ مهر ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «افسر کمربند مشکی» به کارگردانی «جیسون کیم»، جمعه ۴ مهر ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «اعجوبه» به کارگردانی «استیون شباسکی»، جمعه ۴ مهر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «جایی برای پیرمرد‌ها نیست» به کارگردانی «ایتن کوئن و جوئل کوئن»، جمعه ۴ مهر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «تفنگ‌های بزرگ» به کارگردانی «مونتاگو بانکس»، جمعه ۴ مهر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

شبکه افق

فیلم سینمایی «تک تیرانداز» به کارگردانی «علی غفاری»، جمعه ۴ مهر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

کامبیز دیرباز، امیررضا دلاوری، علی‌رضا کمالی، عبدالرضا نصاری، حسین پوریده، اسماعیل خلج و حسین شریفی در فیلم سینمایی «تک تیرانداز» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «شماره ۱۰» به کارگردانی «حمید زرگرنژاد»، جمعه ۴ مهر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

مجید صالحی، حسام منظور، سیامک صفری، بهرنگ علوی و مهدی زمین پرداز در فیلم سینمایی «شماره ۱۰» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «ماهی قهرمان» به کارگردانی «سین پاتریک اورلی»، پنج‌شنبه ۳ مهر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «دوست من چیبورا» به کارگردانی «دیمیتری دیاچنکو»، جمعه ۴ مهر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

شبکه امید

فیلم سینمایی «سکسکه» به کارگردانی «مالهوترا پی سیدهارت»، پنج شنبه ۳ مهر ماه ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «کارو» به کارگردانی «احمد مرادپور»، جمعه ۴ مهر ماه ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

مریلا زارعی، پیمان مقدمی و حبیب پاینده در فیلم سینمایی «کارو» ایفای نقش کرده‌اند.

شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

فیلم تلویزیونی «لکنت» به کارگردانی «محمدرضا حاجی غلامی»، جمعه ۴ مهر ماه ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

سجاد اسماعیلی، مهرنوش مقیمی و محسن عالم زاده در این فیلم بازی کرده‌اند.

شبکه فراتر (۴k)

انیمیشن سینمایی «بی پلاک» به کارگردانی «اسماعیل یوسفی»، پنج شنبه ۳ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «مریخی» به کارگردانی «ریدلی اسکات»، جمعه ۴ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.