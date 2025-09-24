پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از بهرهبرداری نخستین واحد نمکزدایی سیار در صنعت نفت کشور خبر داد.
حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما گفت: با همکاری شرکت مهندسی و توسعه نفت، دستگاه فرآورشی سیار ۳۰ هزار بشکهای در مدتزمان کوتاهی طراحی و ساخته شد که ظرفیت فرآورشی منطقه دهلران را به میزان ۳۰ هزار بشکه افزایش داده است.
بورد افزود: با افتتاح کارخانه فرآورشی میدان نفتی چشمهخوش، شاهد افزایش ظرفیت تولید، تسهیل فرآیندها، مدیریت بهینه نفت نمکی و بهینهسازی ساختار فرآورشی نفت خام در غرب کشور هستیم.