حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما گفت: با همکاری شرکت مهندسی و توسعه نفت، دستگاه فرآورشی سیار ۳۰ هزار بشکه‌ای در مدت‌زمان کوتاهی طراحی و ساخته شد که ظرفیت فرآورشی منطقه دهلران را به میزان ۳۰ هزار بشکه افزایش داده است.

بورد افزود: با افتتاح کارخانه فرآورشی میدان نفتی چشمه‌خوش، شاهد افزایش ظرفیت تولید، تسهیل فرآیندها، مدیریت بهینه نفت نمکی و بهینه‌سازی ساختار فرآورشی نفت خام در غرب کشور هستیم.