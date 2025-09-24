فرمانده انتظامی بناب اعلام کرد: خاکبرداری غیراصولی در این شهر منجر به جان باختن یک نفر و مصدومیت شدید یک فرد دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ فرامرز بابایاری با بیان اینکه این حادثه در شهرک ولیعصر بناب روی داد افزود: در پی تماس مردمی با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ مبنی بر ریزش خاک در اطراف این شهرک نیروهای کلانتری ۱۲ به همراه گشت پلیس به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی اظهار کرد: عوامل انتظامی پس از حضور در محل حادثه مشاهده کردند که ۲ برادر در حین جمع آوری خاک برای تهیه شیره انگور، بر اثر خاک برداری غیراصولی دچار حادثه شده و در زیر خاک مدفون شده‌اند.

سرهنگ بابایاری ادامه داد: ماموران به همراه اهالی شهرک برای نجات حادثه دیدگان وارد عمل شدند و هر ۲ نفر را از زیر خاک بیرون کشیدند و با حضور عوامل اورژانش و با وجود اقدامات اولیه پزشکی، متاسفانه یکی از حادثه دیدگان به علت خفگی جان خود را از دست داد.

به گفته وی نفر دوم نیز به دلیل ناپایداری علائم حیاتی به بیمارستان اعزام شد و تحت مداوا قرار گرفت.

فرمانده انتظامی بناب از مردم خواست برای پیشگیری از وقوع چنین حوادث ناگوار و داغدار شدن خانواده‌ها نکات ایمنی را در امور روزمره خود رعایت کنند و در صورت ضرورت با فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و سازمان‌های امدادی تماس بگیرند.