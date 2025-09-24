فرماندار میاندوآب و نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی بر خدمت خالصانه و بی منت مسئولین به مردم تاکید کردند.

لزوم خدمت خالصانه و بی منت مسئولین به مردم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛جلسه شورای اداری شهرستان میاندوآب با دستور کار هماهنگی و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و بررسی مسائل و مشکلات مردم و ادارات به ریاست فرماندار این شهرستان و با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در سالن شهید باکری فرمانداری برگزار شد

امیرتیموری، فرماندار میاندوآب در این جلسه گفت: میاندوآب، شهرستان پیشتاز استان در عرصه سرمایه گذاری است، برنامه‌های خوبی برای توسعه حوزه‌های اقتصادی و گردشگری تدوین شده است که امیدواریم در مدت کوتاهی تکمیل و تقدیم مردم شریف میاندوآب کنیم.

وی افزود اجرای مصوبات جلسات اداری، انضباط اداری، اخلاق مداری و تکریم ارباب رجوع، حفظ بیت المال و عدم استفاده شخصی از امکانات دولتی، ملاک ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان خواهد بود.

فرماندار میاندوآب گفت از مدیران ادارات انتظار می‌رود با ایجاد انگیزه و حمایت از کارکنان، زمینه عشق به کار و خدمت صادقانه به مردم را فراهم سازند.

وی تصریح کرد ما وارثان شهدا هستیم، فلسفه خدمت، نوع دوستی و عشق به مردم است و باید همچون شهدا و ایثارگران خدمت به مردم را سرلوحه کار قرار دهیم.

تیموری گفت مدیران اداراتی که فکر و عملشان حل مشکل مردم باشد و با جان و دل در خدمت مردم باشند مورد حمایت خواهند بود.

علی احمدی، نماینده مردم شهرستان‌های میاندوآب، باروق و چهاربرج در مجلس شورای اسلامی سخنرانی دیگر این جلسه بود که گفت هر آنچه در توان داشتم بکار گرفته‌ام، وارد حاشیه‌ها نشده و به وظایف قانونی خود عمل کرده‌ام، افزایش اعتبارات شهرستان از ۲۰۰میلیارد به هزار میلیارد تومان نیز یکی از اقدامات من به عنوان نماینده مردم در خانه ملت است.

احمدی افزود مدیران ادارات، مشکلات مردم را ببینند، بشنوند و برای حل مشکلات راهکار ارائه دهند

وی گفت متأسفانه برخی ادارات در حوزه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال کم‌لطفی می‌کنند که به آنها هشدار می‌دهم روند خود را اصلاح کرده و با جدیت وارد میدان شوند.

احمدی خاطر نشان کرد انتظار داریم کنترل و نظارت بر ادارات دولتی افزایش یابد، متأسفانه در تعدادی از ادارات برخورد مناسبی با مردم صورت نگرفته و مردم را نیز با مشکل مواجه می‌کنند.

سرهنگ پاسدار محمد پیری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه میاندوآب نیز در این جلسه گفت امسال بیش از ۱۸۰ برنامه به منظور گرامیداشت هفته دفاع مقدس با شعار محوری «ما فاتحان قله‌ایم» در سطح ناحیه، حوزه و پایگاه‌های مقاومت بسیج میاندوآب برگزار می‌شود.