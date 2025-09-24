از دور کاری کارکنان دولت در روزهای پنجشنبه تا آنچه که در دیدار استاندار گلستان با رییس مجلس شورای اسلامی گذشت؛ در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح شد.

دورکاری کارکنان دولت در پنجشنبه ها از تصمیمات شورای برنامه ریزی و توسعه گلستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ شورای برنامه ریزی و توسعه استان، وارد ششمین جلسه خود شد.

نشستی که در همان ابتدا استاندار گلستان از دیدار خود با رئیس مجلس شورای اسلامی گفت.

علی اصغر طهماسبی افزود: چالش‌های حل نشده استان شامل لایروبی خلیج گرگان و شیرین سازی آب دریای خزر را با آقای قالیباف در میان گذاشتم.

همچنین در این نشست به موضوع دورکاری دستگاه‌های دولتی در روز‌های پنجشنبه نیز تصمیم گیری شد.