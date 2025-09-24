پخش زنده
سرپرست دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان آب، انرژی و محیطزیست گفت: بیش از ۱۵۰۰ شرکت دانشبنیان به طور مستقیم در سه حوزه آب، انرژی و محیطزیست فعالیت دارند و عمده تمرکز ستاد در دو حوزه آب و انرژی بر مدیریت بهینه مصرف استوار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدمهدی نوربخش، سرپرست دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان آب، انرژی و محیطزیست، در نشست رسانهای ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان آب، انرژی محیطزیست با محوریت ارائه دستاوردهای یکسال گذشته و برنامه های پیشرو امروز دوم مهر در محل معاونت علمی برگزار شد گفت: عمده فعالیتهای ما متمرکز بر توسعه بازار شرکتهای دانشبنیان و ترویج و توسعه استفاده از خدمات در بازارهای مرتبط است.
او ادامه داد: 1550 شرکت دانشبنیان فعال داریم که به طور مستقیم در سه حوزه آب، انرژی و محیطزیست فعالیت میکنند اما درکنار اینها، برای مثال در حوزه هوش مصنوعی شرکتهای توانمندی داریم که محصولاتی را در حوزه آب، انرژی و محیطزیست ارائه میکنند.
به گفته این مقام مسئول، عمده اقدامات ستاد در دو دستهبندی کلی قرار میگیرد؛ نخست، احصا و ارائه راهکار فناورانه برای حل چالشهای دستگاههای اجرایی دولتی و بخش خصوصی و دوم معرفی فرصتهای نو و ترویج محصولات شرکتهای دانشبنیان است. هدف اصلی ما، اتصال شرکتهای دانشبنیان به این نهادها و حل مشکلات از طریق ظرفیتهای فناورانه است.
نوربخش با بیان اینکه ستاد سال گذشته تعاملات عمدهای را با صنایع رقم زد، خاطرنشان کرد: کشت و صنعت کارون، کشت و صنعت مغان و پالایشگاه آبادان از جمله این اقدامات است.
سرپرست دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان آب، انرژی و محیطزیست همچنین حضور فعال در زمینه قانونگذاری و کمک به دولت و دستگاههای اجرایی را از اقدامات برجسته این ستاد در سال گذشته قلمداد کرد و گفت: با حمایت معاون علمی رئیسجمهور، مشاوران ستاد در کمیسیونهای مختلف حضور پررنگی داشتهاند و طرحهای متعددی را آماده، ارائه و تصویب کردهاند. در این راستا، جلسات متعددی را با سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی، سازمان محیطزیست، وزارت کشور، کمیسیونهای دولت و سازمان برنامه و بودجه داشتیم و کوشیدیم تا در زمینه قانونگذاری هم اثرگذاری خود را داشته باشیم.
او اظهار کرد: حوزههای کاری ستاد اعم از آب و فاضلاب ، انرژیهای تجدیدپذیر و مهمتر از همه محیطزیست که نقطه اتصال همه حوزهها است.
نوربخش با بیان اینکه در سالهای اخیر تمرکز ویژهای بر صادرات کالاها و خدمات دانشبنیان داشتهایم، خاطرنشان کرد: صادرات علاوه بر ارزآوری، جریانساز است و موجب تقویت بازار داخل میشود. ناظر به اهمیت این مهم، «مرکز توسعه همکاریهای علمی و فناورانه» به «سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالملل» ارتقا یافت و باشگاه صادراتی برای طبقهبندی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان ایجاد شده است.
این مقام مسئول، در پاسخ این پرسش که ستاد در همکاری با وزارت نیرو چه برنامههایی را برای حل ناترازی انرژی و تنش آبی در دست انجام دارد، گفت: 21 راهکار برای بهینهسازی مصرف آب به وزارت نیرو ارائه شده است که البته کاملا بر بهینهسازی مصرف متمرکز است و هیچکدام تامین منابع آب جدید را در دستور کار ندارد چراکه با بهینهسازی مصرف میتوان به راهحل سریعتری رسید.
او ادامه داد: اساسا، وزارت نیرو از جمله دستگاههایی است که در تعامل با شرکتهای دانشبنیان عملکرد بسیار خوبی داشته و نیازهای بالایی نیز دارد در آییننامه «حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین در صنعت آب و برق» که در سال ۱۴۰۱ تدوین شد، اولویتهای این وزارتخانه همچون استحصال آبهای نامتعارف، بازچرخانی، ذخیرهسازهای بزرگ، هوش مصنوعی و... در آن مشخص شده است.
دبیر ستاد آب، انرژی و محیطزیست معاونت علمی بیان کرد: در موضوعات مختلف از جمله تأمین آب شرب، هوشمندسازی شبکهها، نشتیابی و بازسازی شبکههای فاضلاب، راهکارهای فناورانه متعددی تدوین و شرکتهای دانشبنیان مرتبط معرفی شدهاند. همچنین در حوزه تولید بار اول، معاونت علمی درخواستهای وزارتخانهها را بررسی کرده و نمونههای موفقی همچون رونمایی از توربین کلاس F و پروژههای هوشمندسازی در شهرهای مشهد و قشم اجرا شده است.
او ادامه داد: در زمینه آب ژرف نیز پروژهای علمی در حال انجام است که با بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها پیش میرود. معاونت علمی صرفاً جنبههای علمی را دنبال میکند و تصمیمگیری درباره بهرهبرداری، زمان و میزان آن بر عهده وزارت نیرو خواهد بود.
فناوریهای شیرینسازی و نمکزدایی از آب دریا موضوع دیگری بود که نوربخش بر آن متمرکز شد و گفت: اگرچه کشور هنوز در حوزه فناوریهای شیرینسازی آب، به همه اهداف خود نرسیده، اما طرحهای مهمی در زمینه ممبرانها، پمپهای فشار بالا و روشهای نوین شیرینسازی در دست اقدام است و امید داریم با تمرکز بر این حوزه، وابستگی به تجهیزات وارداتی کاهش یافته و این گلوگاهها برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: عمده تمرکز ما در ستاد بر مدیریت مصرف در حوزه آب و انرژی استوار است چراکه مدیریت مصرف بر مدیریت تقاضا ارجحیت دارد و با مدیریت این حوزه می توان تا حد قابل توجهی مسائل را مرتفع کرد.