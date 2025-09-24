پخش زنده
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدید از پروژه فاضلاب شهر «شیبان»، روند اجرایی این پروژه را در حال انجام و در مرحله تکمیلی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی از پروژههای آبرسانی و فاضلاب مناطق محروم حوزه انتخابیه خبر داد و بر تسریع در اجرای این پروژهها تاکید کرد.
وی گفت: بازدید از پروژه آبرسانی منطقه ربیخه و سلامات و همچنین روند اجرایی پروژه فاضلاب منطقه اسلامآباد اهواز انجام شد و دستورات لازم برای شتاببخشی به تکمیل فاضلاب اسلامآباد به پیمانکار مربوطه ابلاغ شد.
یوسفی افزود: پروژه آبرسانی به ۲ روستای منطقه ربیخه و سلامات و همچنین تقویت فشار آب در روستاهای بیت محارب، بیت ملوح، بویرده، سلامات و زرگان ابوفاضل تا دهم مهرماه سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی همچنین از تصویب و اجرای پروژه خط انتقال لولهای به قطر ۳۱۵ میلیمتر و طول سه کیلومتر برای رفع تنش آبی ۳۵ روستای تحت پوشش تصفیهخانهام الغریب در شهرستان باوی خبر داد و گفت: این پروژه با پیگیریهای میدانی و تلاشهای مستمر برای تامین آب پایدار این روستاها تصویب شد.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در پایان خاطرنشان کرد: پیگیریهای او برای بهبود وضعیت آب و فاضلاب تمامی مناطق محروم حوزه انتخابیه ادامه خواهد داشت و تا حصول نتیجه نهایی از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.
پروژههای آب و فاضلاب مناطق محروم اهواز با پیگیریهای مستمر مسئولان در حال اجرای فوری هستند.