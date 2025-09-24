به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی استان لرستان گفت: مأموران انتظامی پلدختر با اشراف اطلاعاتی از تردد یک دستگاه خودروی شوتی حامل بار از استان‌های جنوبی به سمت مرکز مطلع شدند.

سردارمحمدرضا هاشمی فر افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی خودروی مذکور را توقیف و در بازرسی از آن ۷ هزار و ۹۸۰ عدد انواع خودکار خارجی فاقد مجوز کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه گفت: برابر نظر کارشناسان ارزش این محموله ۷ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار هاشمی فر در پایان با هشدار به قاچاقچیان کالا، خاطرنشان کرد: شهروندان هرگونه اطلاعات و اخبار در این مورد را از طریق تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.