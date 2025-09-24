بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مدیرکل امور عشایر استان بوشهر با بیان اینکه دانشآموزان عشایری در شرایط سخت تحصیل میکنند، گفت: ۷۰۰ دانشآموز مقطع ابتدایی در ۱۰۰ سیاه چادر با حداقل تجهیزات و استانداردهای آموزشی تحصیل میکنند که نیازمند حمایت مسئولان هستند.
مهدی رستمی افزود: با آغاز سال تحصیلی جدید، دانشآموزان عشایری استان بوشهر همچون سالهای گذشته با انگیزه و امید راهی مدارس شدند؛ اما همچنان مشکلات ساختاری و کمبود امکانات آموزشی، دغدغه جدی خانوادهها و معلمان عشایری این استان است.
وی با بیان اینکه دانشآموزان عشایری با وجود شرایط سخت زندگی کوچنشینی، کمبود زیرساختها و فاصله از مراکز شهری، همواره با تلاش و انگیزه در مسیر علمآموزی گام برداشتهاند، یادآور شد: معلمان عشایری نیز با ایثار و تعهد مثالزدنی، در سختترین شرایط اقلیمی، چراغ آموزش را روشن نگه داشتهاند.
مدیرکل امور عشایر استان بوشهر با بیان اینکه بدون اداره مستقل، آموزش عشایر در استان بوشهر با مشکلاتی مواجه است، اظهار کرد: نبود یک اداره مستقل آموزش و پرورش عشایری در استان، یکی از چالشهای جدی در مسیر توسعه آموزشی این مناطق است.
وی بیان کرد: متأسفانه امور آموزشی عشایر استان بوشهر همچنان تحت مدیریت استان فارس اداره میشود که این موضوع باعث بروز مشکلات اجرایی، تأخیر در تصمیمگیریها و پاسخگو نبودن مناسب به نیازهای محلی شده است و این درحالی است که ما بارها درخواست تأسیس اداره مستقل آموزش عشایر در استان را مطرح کردهایم.
مدیرکل امور عشایر استان بوشهر تاکید کرد: برای ارتقای کیفیت آموزش عشایری، لازم است ساختار مدیریتی مستقل در استان بوشهر ایجاد شود تا با شناخت دقیقتر از شرایط بومی، برنامهریزی مؤثرتر و پاسخگویی سریعتر به مسائل آموزشی صورت گیرد.
وی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش، استانداری بوشهر و نمایندگان مجلس درخواست کرد تا با نگاه ویژه به آموزش عشایری، زمینه تأسیس اداره مستقل آموزش عشایر در استان را فراهم کنند.
رستمی با اشاره به اینکه در استان بوشهر شش هزار خانوار عشایری با جمعیت ۳۰ هزار نفر حضور دارند، گفت: اغلب عشایر استان بوشهر کوچرو بوده و بیشترین عشایر به ترتیب مربوط به ۳ شهرستان دشتستان، دشتی و تنگستان است.