مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: تاکنون برای ۴۱ طرح در سراسر کشور، بیش از ۱۶ هزار و ۷۵۴ میلیارد تومان تضامین مالی از سازمان برنامه و بودجه دریافت شده که بخش قابل توجهی از آن جذب شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، هاشم امینی، در حاشیه افتتاح طرح‌های آبرسانی فارس افزود: در سال ۱۴۰۴ برای ۲۰ طرح بزرگ، ازجمله ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب در شهرهایی مانند اصفهان، تبریز، اهواز، آبادان، تهران، ساری، بابل، اردبیل، جهرم، کازرون، ملکان و ماکو، جذب صددرصدی تسهیلات انجام شده و تاکنون ۸۳۳ میلیارد تومان منابع مالی وصول شده است.

امینی با اشاره به سال جاری ادامه داد: برای پنج طرح مهم شامل فاضلاب شهرهای پرند، رودهن و بومهن، شهررضا، ایلام و شاهین‌شهر به ارزش ۲ هزار ۹۲۴ میلیارد تومان، تضمین‌نامه دریافت و هفت طرح جدید دیگر به مبلغ ۳ هزار و ۷۶۳ میلیارد تومان در سامانه مدیریت جامع تضامین دولت ثبت شده که پس از تأیید، تضامین صادر و قرارداد با بانک‌های عامل منعقد می‌شود.

وی با ارائه جمع‌بندی اقدامات گفت: تاکنون برای ۴۱ طرح، مجموعاً ۱۶ هزار و ۷۵۴ میلیارد تومان تضامین مالی اخذ شده و برای ۳۲ طرح، قرارداد تسهیلاتی به ارزش ۱۲ هزار و ۲۸۶ میلیارد تومان امضا شده که ۴۳۰۶ میلیارد تومان آن واریز شده است.

امینی با اشاره به افتتاح چند طرح آبرسانی در فسا و جهرم با اعتباری بالغ بر ۲ هزار ۷۵۵ میلیارد ریال گفت: این طرحها، ۱۲ هزار و ۲۰۰ خانوار را از آب شرب و بهداشتی بهره‌مند می‌کند. در فسا، چهار طرح آبرسانی برای تأمین آب شرب ۹۹۰۰ خانوار و ۱۷ روستا با هزینه ۱۲۱۰ میلیارد ریال و در جهرم سه طرح برای ۲۳۰۰ خانوار یک شهر و ۲۵ روستا با اعتبار ۱۵۴۵ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

وی تأکید کرد اولویت تخصیص اعتبارات، تکمیل طرح‌های بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی است تا بهره‌برداری تسریع شود.