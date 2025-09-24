پخش زنده
مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: براساس برنامهریزی و روند پیشرفت طرح جمعآوری گازهای همراه نفت، پیشبینی میشود افق سال ۱۴۰۷، زمان توقف کامل گازسوزی (فلرینگ) در مناطق نفتخیز جنوب باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابراهیم پیرامون اظهار کرد: این چشمانداز با پیشرفت ۷۰ تا ۷۵ درصدی طرحهای هلدینگ خلیج فارس و پتروشیمی مارون در حال انجام است و انتظار میرود طبق برنامه، تا پایان سال ۱۴۰۵ حدود ۸۰ درصد از این گازها جمعآوری شود.
وی نهایی کردن جمعآوری گازهای ارسالی به فلر را از برنامههای مهم دولت چهاردهم برشمرد که بخشی از آن از طریق واگذاری به پتروشیمیها بهمنظور تامین خوراک در حال پیگیری است.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب فروش گازهای همراه نفت از طریق مزایده را از دیگر برنامههای طرح جمع آوری گازهای مشعل در مناطق نفتخیز عنوان کرد که از ۶ سال پیش آغاز شده و اکنون از طرحهای مهم و قابل توجه در این حوزه محسوب میشود.
وی ادامه داد: فروش گازهای همراه از طریق مزایده از جمله طرحهای موفقی است که تاکنون از پیشرفت خوبی برخوردار بوده است؛ درقالب این طرح، بخشی از گازهای فلر با مقیاس کوچک به بخش خصوصی واگذار و تأسیسات موردنیاز هم احداث شده و مابقی نقاط مشخص شده نیز طبق برنامه، در حال واگذاری است.
پیرامون در ادامه توضیح داد: یکی از سیاستهای دولت چهاردهم، علاوه بر نگهداشت تولید، حرکت به سمت افزایش تولید نفت بوده که مناطق نفتخیز جنوب در طول یکسال گذشته توانسته، بخش مهمی از این هدف را محقق سازد و علاوه بر جبران افت طبیعی تولید چاهها، حدود هفت درصد به میانگین تولید خود اضافه کند که در مجموع عدد بزرگی به شمار میآید.
وی به برنامههای توسعه میادین نفتی و مخازن گازی بهمنظور افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور اشاره کرد و گفت: در این زمینه مذاکرات و پیگیریها در سطح شرکت ملی نفت و مناطق نفتخیز جنوب در حال انجام است تا با جلب سرمایه مورد نیاز و بهکارگیری شرکتهای توانمند، بتوانیم موضوع توسعه میادین نفت و گاز را به نتیجه مطلوب و مورد نظر برسانیم.
مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با بیان اینکه فرصت زیادی برای استفاده از منابع زیرزمینی یا همان منابع فسیلی وجود ندارد بیان کرد: با توجه به رویکردهای جهانی درباره سوختهای فسیلی، باید هر چه سریعتر نسبت به توسعه ظرفیتهای زیرزمینی و بهره گیری از ثروتهای موجود اقدام کنیم و برای توسعه و پیشرفت کشور از این منابع خدادادی، برنامه ریزی و بهرهبرداری لازم را داشته باشیم.
تعمیرات اساسی فراگیر در حوزه عملیات نفتخیز جنوب
وی با اشاره به برنامه تعمیرات اساسی در حوزه عملیات پنج شرکت بهرهبرداری تابعه خاطرنشان کرد: بخش مهمی از برنامه تابستانه تعمیرات اساسی در مناطق نفتخیز جنوب با موفقیت انجام شده و بخش دیگر آن با قوت و قدرت در حال انجام است تا واحدهای مختلف فراورشی به ویژه تاسیسات گازی قبل از فصل سرما برای تولید و فرآورش نفت و گاز آماده باشند.