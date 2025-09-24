سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از وقوع آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی - تجاری در خیابان ولیعصر خبر داد و گفت: در این حادثه ۶ نفر از ساکنان به پشت‌بام منتقل و با سلامت کامل نجات یافتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، جلال ملکی اظهار کرد: ساعت ۱:۱۱ دقیقه بامداد امروز حادثه آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان مختاری، کوچه میرکاظمیان به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی تهران اعلام شد که بلافاصله سه ایستگاه به همراه خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: آتش‌نشانان ظرف مدت ۲ دقیقه به محل رسیده و مشاهده کردند که در زیرزمین یک ساختمان چهار طبقه مسکونی-تجاری، مقدار زیادی لوازم یدکی موتورسیکلت و لاستیک در حجم بالا نگهداری می‌شد که در بسته‌بندی‌های مقوایی شعله‌ور شده و بخش زیادی از انبار در آتش می‌سوخت.

ملکی با اشاره به دشواری عملیات به دلیل وجود تنها یک مسیر ورود و خروج به زیرزمین، گفت: آتش‌نشانان بلافاصله عملیات را آغاز کرده و موفق شدند در کوتاه‌ترین زمان آتش را تحت کنترل درآورند. در همین حین، دود زیادی طبقات بالایی ساختمان را فرا گرفته بود و شش نفر شامل سه مرد و سه زن در داخل ساختمان حضور داشتند که با راهنمایی آتش‌نشانان به پشت‌بام و فضای امن منتقل شدند و در پایان پس از تخلیه دود، از طریق پله‌های ساختمان به سلامت خارج شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران تصریح کرد: خوشبختانه در این حادثه به هیچ‌یک از ساکنان آسیبی نرسید، اما مقادیر زیادی از لوازم یدکی و لاستیک موجود در زیرزمین طعمه حریق شد.

او با تاکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی گفت: بار‌ها تذکر داده‌ایم که ساختمان‌های مسکونی مکان مناسبی برای نگهداری حجم بالای لوازم و به‌ویژه مواد قابل اشتعال مانند لاستیک نیستند. این وسایل باید در مکان‌های ایمن و دور از محیط مسکونی نگهداری شوند تا شاهد حوادث مشابه نباشیم.