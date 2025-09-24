رکورد پروازهای اورژانس هوایی تهران شکسته شد
اورژانس هوایی استان تهران با انجام بیش از ٣۵ ساعت پرواز عملیاتی، رکورددار پروازهای امدادی کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، اورژانس هوایی استان تهران در ماه گذشته موفق شد رکورددار پروازهای امدادی کشور شود. در شهریورماه با انجام بیش از ٣۵ ساعت پرواز عملیاتی، رکورد پروازهای امدادی شکسته شد.
این پروازها با هدف انتقال بیماران بدحال، امدادرسانی به حادثهدیدگان، و پشتیبانی از مأموریتهای اورژانس پیشبیمارستانی در استان تهران و سایر استانهای همجوار صورت گرفته است.
دستیابی به این رکورد، حاصل همکاری منسجم کارشناسان اورژانس و تیمهای پشتیبانی بوده و نشاندهنده آمادگی و توان عملیاتی بالای اورژانس هوایی استان تهران در ارائه خدمات سریع و بهموقع به هموطنان است.
شایان ذکر است اورژانس هوایی استان تهران با بهرهمندی از ناوگان بالگردی مجهز و تیمهای تخصصی آموزشدیده، نقش مهمی در کاهش زمان طلایی امدادرسانی و نجات جان بیماران و مصدومان ایفا میکند.