همایش بین المللی زنان روستایی و عشایری، صنایع دستی و کارآفرینی پایدار، به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.

مشهد میزبان همایش زنان روستایی و عشایری، صنایع دستی و کارآفرینی پایدار

مشهد میزبان همایش زنان روستایی و عشایری، صنایع دستی و کارآفرینی پایدار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،دبیر علمی همایش زنان روستایی و عشایری، صنایع دستی و کارآفرینی پایدار گفت: همایش در دوره‌های گذشته با محوریت زنان روستایی، عشایری و صنایع دستی در سطح ملی برگزار می‌شد که در این دوره به صورت بین المللی برگزار خواهد شد.

خدیجه بوذرجمهری افزود: با توجه به خشکسالی در روستاها و همینطور مکانیزه شده کشاورزی نسبت به گذشته، تولید صنایع دستی می‌تواند در روستا‌ها به اشتغال زنان کمک کند به خصوص اینکه بعد اقتصادی این موضوع در جامعه روستایی و عشایری کشور ما مهم است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه همایش بین‌المللی زنان روستایی و عشایری، صنایع دستی و کارآفرینی پایدار در ۱۳ محور برگزار می‌شود گفت: علاقمندان تا نیمه مهرماه امسال فرصت دارند مقالات خود را به دبیرخانه جشنواره به نشانی https://grp۶.um.ac.ir ارسال کنند.

بوذرجمهری با بیان اینکه روز ۱۵ اکتبر در جهان به عنوان روز زن روستایی نامگذاری شده است افزود: پیشنهاد ما این است در ایران نیز این روز در تقویم ثبت شود تا جایگاه زنان روستایی بهتر شناخته شود.