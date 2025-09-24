پخش زنده
هادی حق شناس با اشاره به ظرفیتهای بینظیر آبی گیلان، گفت: استفاده بهینه از آب باران و مدیریت منابع آبی، گیلان را به الگویی برای سایر استانها در حوزه کشاورزی و تولید ادوات کشاورزی تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس در دیدار با حجتالله علیمحمدی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور، با اشاره به تفاوت وضعیت گیلان نسبت به دیگر استانها، گفت: مسائل و چالشهای کشاورزی در گیلان با استانهایی مانند یزد یا اصفهان متفاوت است و باید با رویکردی متناسب با ظرفیتهای استان برنامهریزی کنیم.
وی با بیان اینکه سطح بارندگی در استان طی چهار روز گذشته معادل یک سال بارندگی ایران بوده و منابع آبی استان شرایط ویژهای دارد، گفت: ما توانستهایم با استفاده بهینه از آب باران و مدیریت منابع آبی، زیرساختهای کشاورزی و تولید ادوات کشاورزی را در گیلان توسعه دهیم و حتی ادوات مورد نیاز سایر استانها را نیز تأمین کنیم.
استاندار گیلان با اشاره به افتتاح یک کارخانه تولید ادوات کشاورزی در شهر صنعتی رشت بیان کرد: این کارخانه با سرمایهگذاری داخلی و بدون وابستگی به تسهیلات دولتی، تجهیزات از تریلر گرفته تا نشاکار تولید میکند و گیلان امروز به قطب تولید ادوات کشاورزی کشور تبدیل شده است.
هادی حق شناس همچنین به آمار سطح زیر کشت برنج در استانهای شمالی اشاره کرد و افزود: گیلان، مازندران و گلستان با بیش از ۵۰۰ هزار هکتار سطح زیر کشت برنج، سهم قابل توجهی در تأمین امنیت غذایی کشور دارند، اما متأسفانه ضعف آمارگیری و برنامهریزی در بخش کشاورزی سبب میشود ارزش افزوده واقعی استانها دیده نشود.
وی با بیان اینکه توسعه کشاورزی، گردشگری و اقتصاد دریاپایه محورهای اصلی توسعه استان هستند، گفت: ضرورت همکاری نهادهای تخصصی، از جمله نظام مهندسی کشاورزی، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی برای بهرهوری حداکثری از ظرفیتهای استان یک الزام است.