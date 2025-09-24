پخش زنده
معاون استاندار و فرماندار تهران با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس ، بر اهمیت توجه به موزههای مرتبط با دفاع مقدس و انقلاب اسلامی و همچنین ثبت ملی مکانهای شاخص این رویداد تاریخی در تهران تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین خوش اقبال گفت: پاسداشت این میراث فرهنگی و معنوی نه تنها یک وظیفه تاریخی است، بلکه در حفظ هویت ملی و انتقال ارزشها به نسلهای آینده نقشی اساسی دارد.
وی افزود : هفته دفاع مقدس بستری برای بازخوانی رشادتها و فداکاریهای ملت ایران است، یکی از اقدامات بنیادین در این حوزه ، ثبت ملی مکانهای رویدادهای دفاع مقدس در تهران است تا این اماکن به عنوان یادمانهای زنده، در کنار موزهها به شکل علمی و مستند، تاریخ معاصر کشور را بازگو کنند.
فرماندار تهران با اشاره به مراکز موفق در ترویج فرهنگ دفاع مقدس افزود: موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، موزه صلح و موزه جنگ ارتش نمونههای شاخصی از ظرفیتهای فرهنگی و آموزشی پایتخت هستند که توانستهاند با استفاده از نمایشگاههای تخصصی، فناوریهای نوین و روایتهای مردمی، نسل جوان را با مفاهیم ایثار، مقاومت و صلح آشنا کنند.
خوشاقبال گفت : موزههای دفاع مقدس و انقلاب اسلامی نه تنها محلی برای نمایش آثار تاریخی هستند، بلکه کارکردهای علمی، پژوهشی و آموزشی نیز دارند. این مراکز با بهرهگیری از روشهای تعاملی میتوانند حلقه ارتباطی میان نسلهای گذشته و حال باشند و ارزشهای مقاومت را به شکلی پایدار به آینده منتقل کنند.
وی افزود: بهرهگیری از ظرفیت موزهها در حوزه گردشگری فرهنگی و علمی، ایجاد زمینه برای گفتوگوهای دانشگاهی و بینالمللی و همچنین توسعه همکاری میان دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردمنهاد، میتواند جایگاه تهران را به عنوان پایگاه اصلی ترویج فرهنگ دفاع مقدس و انقلاب اسلامی تثبیت کند.
فرماندار تهران گفت : ثبت ملی مکانهای رویدادهای دفاع مقدس در کنار حمایت و گسترش فعالیت موزههای تخصصی این حوزه، سرمایهای ارزشمند برای پیوند تاریخ معاصر با هویت ملی است.
وی تأکید کرد که هفته دفاع مقدس فرصتی بیبدیل برای بازنمایی ایثار شهدا و رزمندگان و الگوسازی برای نسلهای آینده به شمار میآید.