به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حاجیه خانم هاشم زاده مادر شهید شوبیر تقوی زاده پس از سال‌ها دوری از فرزندش، آسمانی شد و به فرزندش پیوست.

پیکر مرحومه حاجیه خانم هاشم زاده امروز بر روی دستان مردم شهید پرور زیراب تشییع و سپس در زادگاهش روستای اَتو در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.

شهید شوبیر تقوی زاده در سال ۱۳۴۲/۱۲/۲۹ بدنیا آمد و در سال ۱۳۶۵/۱۱/۰۹ بر اثر اصابت ترکش به کتف راست در عملیات تکمیلی کربلا ۵ به درجه شهادت نائل گردید. شهید شوبیر تقوی زاده کارمند بنیاد جانبازان بود و مزار این شهید گرانقدر در روستای اتو است.