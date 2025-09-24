پخش زنده
وزیر کشور در پیامی، درگذشت مادر غلامعلی حدادعادل،امالشهید حاجیه خانم مصدقیراد را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، متن پیام دکتر اسکندر مومنی به این شرح است:
انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای غلامعلی حدادعادل
با نهایت تأثر و تأسف، درگذشت والده ماجدهتان،امالشهید حاجیه خانم مصدقیراد را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت میگویم. آن بانوی مؤمنه که در دامن پرمهر خود فرزندانی فرهیخته تربیت کرد، با صبر و ایثار، مادری فداکار برای شهید مجید حدادعادل، سرپرست وقت استانداری کرمانشاه بود. همکار خدومی از خانواده وزارت کشور که عمر پربرکت خود را صرف خدمت صادقانه و خالصانه به نظام اسلامی و مردم کرد.
از خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و همنشینی با حضرت فاطمه زهرا (س) و برای جنابعالی و سایر بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.