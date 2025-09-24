دولت فعلی انگلیس، همچون همه دولت‌های ۱۰۸ سال اخیر در این کشور، تاکید کرده حامی رژیم اسراییل است. حکومت انگلیس پس از اشغال فلسطین، بخش‌هایی از آن سرزمین را به صهیونیست‌ها داد تا یهودیان آمریکا و اروپا را به فلسطین ببرند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، جنایات رژیم اسراییل به قدری هولناک و گسترده شده است که حتی حامیان اصلی این رژیم را نگران پیامد‌های حقوقی ناشی از همدستی با نسل کشی کرده و پس از تاکید بر حمایت قاطع ازامنیت اسراییل، آنان را به موضع گیری درباره این فجایع واداشته است.

ایوت کوپر وزیر خارجه انگلیس سازمان ملل متحد می‌گوید:" دولت نتانیاهو، جنگ را افزایش و ممنوعیت ورود کمک‌ها را ادامه می‌دهد. کودکان از گرسنگی جان می‌بازند در حالی که مواد غذایی منتظر ورود است و گسترش شهرک‌های یهودی نشین، تشکیل کشور فلسطین را تهدید می‌کند. "

در مراسم برافراشتن پرچم فلسطین در لندن به مناسبت به رسمیت شناختن کشور فلسطین از جانب دولت انگلیس، از یک شهروند فلسطینی- انگلیسی درباره تصمیم دولت انگلیس در به رسمیت شناختن کشور فلسطین ۷۵ سال پس از به رسمت شناختن اسراییل پرسیدم.

این شهروند فلسطینی- انگلیسی می‌گوید:" به نظرم این تصمیم دولت انگلیس در شناسایی کشور فلسطین، بسیار اندک و بسیار دیر است. بدبختی ما فلسطینیان، از همین کشور یعنی انگلیس آغاز شد که فلسطین را به صهیونیست‌ها هدیه داد. وقت اقدام عملی است، باید نسل کشی اسرائیل باید پایان یابد و قتل کودکان فلسطینی که هم اکنون به علت قحطی و بمباران اسرائیل جان می‌بازند، متوقف شود. ما تا تحقق آرمان فلسطین و اجرای عدالت و بازگشت کرامت به مردم فلسطین، به مقاومت ادامه خواهیم داد. "

حمایت همه جانبه حکومت انگلیس از اسرائیل برغم قتل بیش از ۶۵ هزار زن و مرد و کودک فلسطینی در دو سال اخیر، جایی برای خوشبینی باقی نگذاشته است. "

متیو رابینسون، نویسنده و مستندساز انگلیسی درباره تصمیم دولت انگلیس می‌گوید:" شناسایی کشور فلسطین در کنار اسرائیل و آنچه که راه حل دو دولتی نامیده می‌شود، تنها راه برای نجات اسرائیل از برچیده شدن است و به همین علت، دولت انگلیس به این شگرد متوسل شده است تا اسرائیل را نگاه دارد. "

به رسمیت شناختن کشور فلسطین، نسل کشی اسرائیل در گزارش سازمان ملل و نهاد‌های حقوق بشری معتبر جهان، برگزاری تظاهرات میلیونی در همه کشور‌های جهان حتی در آمریکا و اروپا و تلاش برای تحریم رژیم اسرائیل و نهادهایش، نشانگر افزایش انزوای این رژیم کودک کش است.

واکنش‌های جهانی به جنایات هولناک رژیم اسراییل به قدری گسترده شده که حتی حامیان اصلی رژیم اسراییل در اروپا همچون انگلیس و فرانسه هم ترجیح دادند کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت بشناسند و به جمع ۱۵۴ کشور با این خواسته بپیوندند.