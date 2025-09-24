پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا، از معرفی سرمایهگذاران ۱۰۶ طرح نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۱۴۹۵ مگاوات، به صندوق توسعه ملی برای دریافت تسهیلات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن طرزطلب، با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد با عنوان طرح «احداث ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با اولویت تحویل برق به شبکههای توزیع و مولدهای انشعابی پشتبامی» گفت: در راستای اجرای این مصوبه پنجم مرداد ۱۴۰۴، سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی با سقف کل ۲.۳ میلیارد دلار پیشبینی شده و فراخوان آن ۲۶ مرداد از طریق سایت ساتبا منتشر شد.
طرزطلب افزود: این فراخوان در گام نخست برای تأمین تجهیزات نیروگاههای خورشیدی دارای قرارداد با ساتبا منتشر شد تا پیمانکاران واجد صلاحیت، در چارچوب موازین فنی و تحت نظارت ساتبا، نسبت به احداث و بهرهبرداری اقدام کنند.
رئیس ساتبا تصریح کرد: طی اعتبار فراخوان از ۲۶ تا ۳۱ مرداد، ۲۳۱ درخواست با ظرفیت ۶۲۸۷ مگاوات ثبت و مدارک ۱۳۰ طرح به ظرفیت ۱۸۵۹ مگاوات دریافت شد. بهمنظور تسریع بهرهبرداری تا پیش از پیک سال آینده، تنها طرحهای با ولتاژ اتصال زیر ۶۳ کیلوولت بررسی شدند و برای متقاضیان با ذینفع واحد، سقف ظرفیت ۲۰۰ مگاوات تعیین گردید. در نهایت، ۱۰۶ طرح خورشیدی به ظرفیت مجموع ۱۴۹۵ مگاوات شرایط لازم را کسب کرده و پس از ارائه تعهدنامه، به صندوق توسعه ملی معرفی شدند.
طرزطلب تأکید کرد که در صورت تکمیل مدارک سایر متقاضیان، از ظرفیت ثبتنامشدگان استفاده خواهد شد و در صورت نیاز، فراخوانهای جدید برگزار میشود.