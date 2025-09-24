پخش زنده
سرمربی تیم فوتبال تراکتور گفت:با یک جلسه تمرینی کنار هم آماده بازی با فجرسپاسی میشویم؛ امیدواریم امکان حضور هواداران در ورزشگاه فراهم شود
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دراگان اسکوچیچ روز چهارشنبه در نشست خبری قبل از بازی با فجرسپاسی شیراز، اظهار کرد: فاصله بین بازیها بسیار کوتاه شده و زمان برای آماده سازی تیم کم شده است، اما ما آنالیز خود و حریف را انجام دادیم.
وی ادامه داد: مهدی ترابی را به خاطر مصدومیت در اختیار نداریم و باقی بازیکنان بعد از برد قبلی، سرحال و پرانگیزه هستند.
اسکوچیچ گفت: امیدواریم امکان حضور هواداران در ورزشگاه فراهم شود و به لحاظ امنیت، گامهای مثبتی برداشته شود تا شاهد حضور بیشتر هواداران باشیم.
وی با بیان اینکه برای تیم حریف احترام قائل هستیم، گفت: فجر در بازیهای اول موفق ظاهر شده، اما ما نیز تیم تراکتور هستیم و در خانه بازی میکنیم و انتظار برد داریم.
وی ادامه داد: بازیکنان، آگاه هستند که اگر نتیجه مطلوب نداشته باشیم ارزش برد برابر سپاهان از دست میرود.
سرمربی در خصوص بکارگیری مهدی شیری در ترکیب اصلی تیم، اظهار کرد: شیری، شخصیت بسیار خوبی دارد و سال قبل، تیم را در بسیاری از بازیها نجات داد. درک بالایی دارد و در دفاع نیز مشارکت مثبتی داشت.
وی خاطرنشان کرد: دلیل کافی برای بازی دادن به شیری دارم و او سعی در کمک کردن به تیم دارد.
وی ادامه داد: بازیکنان را بر اساس تاکتیک هر بازی انتخاب میکنم البته همواره در فوتبال ایران این مشکل وجود داشته است. مثلا وقتی امید نورافکن را در تیم ملی در دفاع آخر گذاشتم، فقط میگفتند که در پست غیرتخصصی است و کسی نگاه نکرد که چه عملکردی در آن جایگاه داشت.
اسکوچیچ افزود: وقتی بازیکن، درخواستم را پوشش میدهد، ترجیح میدهم از او استفاده کنم و اینگونه ضعفها را با تغییر ترکیب پوشش میدهم.
وی تاکید کرد: نظرم با نظر بقیه تغییر نمیکند. اگر به افکار دیگران گوش میدادم دیگر نیازی به حضور مربی نبود.
وی افزود: امروز برخی تیمها با هفت بازیکن تهاجمی بدون فکر به تعادل کار میکنند. بازیکنان میتوانند ویژگیهای مختلف و خصوصیات خاص خود را داشته باشند. مهدی شیری نیز سال قبل ارزشمند نشان داد و ارزشش از چیزی که هست کمتر درنظر گرفته میشود.
سرمربی تراکتور ادامه داد: بیش از حد به این موضوع مهدی شیری پرداخت میشود و همیشه در یک تیم فقط یک بازیکن نیست.
وی درباره مصدومیت مهدی ترابی، گفت: پیش بینی میشود که به زودی به تمرینات برگردد و مصدومیتش طولانیمدت نیست. مشکل عضلانی است و چند روز برای بهبودی نیاز دارد.
وی افزود: دانیال اسماعیل فر، بازیکن فوق العادهای است و هر روز بهتر میشود و تغییرات چشمگیری مثل محمد نادری داشته است. انتظارات من از آنها کم نمیشود و میخواهم هر روز بهتر شوند.
اسکوچیچ ادامه داد: حضور مارکو یوهانسون، باعث بهتر شدن علیرضا بیرانوند شده و تمرکزش را بیشتر میکند و حتی اگر بیرانوند محروم شود نیز جانشینش را داریم.