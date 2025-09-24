پخش زنده
دبیر کارگروه انرژیهای تجدیدپذیر ستاد توسعه آب، انرژی و محیط زیست اعلام کرد: بازار بهینهسازی مصرف انرژی آغاز به کار کرده و زمینهای نوین برای کاهش مصرف و ارتقای بهرهوری در کشور فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر ویسی در نشست خبری امروز که در محل ساختمان معاونت علمی ریاستجمهوری برگزار شد، گفت: تمرکز اصلی ما بر بحث بهینهسازی مصرف انرژی بوده است. با توجه به مشکلات منابعی که در کشور وجود دارد، به این نتیجه رسیدهایم که ممکن است سرمایهگذاری در جهت بهینهسازی مصرف انرژی، در کوتاهمدت اثرگذاری بسیار بهتر و کمهزینهتری در مقایسه با سرمایهگذاری برای تولید انرژی جدید داشته باشد.
وی افزود: ما در تعاملات خود با سازمانهای مرتبط این موضوع را پیگیری کردهایم و نتایج آن در دستور کار قرار دارد. بهعنوان نمونه امروز جلسه شورای عالی انرژی کشور، مصوبات و سازوکارهای تشویقی برای حمایت از طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی توسط شرکتها در آن مطرح خواهد شد.
دبیر کارگروه انرژیهای تجدیدپذیر ستاد توسعه فناوریهای آب، انرژی و محیط زیست ادامه داد: در کنار بهینهسازی مصرف، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیز اهمیت دارد؛ بهویژه اینکه امروز شرکتهای دانشبنیان داخلی در زمینه تولید پنلهای خورشیدی و دیگر فناوریهای نوین فعال هستند و محصولات را مطابق آخرین استانداردهای جهانی تولید میکنند.
ویسی درباره «بازار بهینهسازی مصرف انرژی» توضیح داد: این بازار برای نخستین بار در سال ۸۶ تعریف شد، اما تا چند سال گذشته فعال نبود. خوشبختانه در سالهای اخیر این بازار راهاندازی شده و شرکتها با توجه به ظرفیتشان طرحهای خود را ارائه میدهند. مصوبات کارگروه بازار بهینهسازی انرژی برای اجرایی شدن طرحها اتخاذ میشود.
وی ادامه داد: بهدلیل ساختارهای بوروکراتیک، معاونت علمی مکلف به طراحی یک سامانه برای تسهیل امور شده بود؛ این سامانه طراحی و راهاندازی شده و بهزودی افتتاح میشود تا روند بررسی و اجرای طرحهای بازار بهینهسازی مصرف انرژی با سرعت بیشتری پیش برود.
ویسی، چند نمونه کاربردی از طرحهای پذیرفتهشده در بازار بهینهسازی را تشریح کرد و گفت: در بخش برق ممکن است یک سرمایهگذار بیاید و پروژهای مانند تعویض روشنایی شهری را اجرا کند یا کولرهای آبی را با موتورهای «بی ال دی سی» جایگزین کند. در بخش گاز نیز نمونههایی وجود دارد؛ هفته گذشته در بازار شرکت پخت نان مشهد، طرحی مطرح شد که تنورهای سنتی پخت نان را با تنورهای جدیدی جایگزین میکند که مصرف گاز را حدود ۳۰ درصد کاهش میدهد. این طرح با اکثریت آراء، تصویب و مقرر شد فاز اجرایی آن آغاز شود.
ویسی افزود: مثال دیگر، تعویض روشهای پخت سنتی در کورههای آجرپزی به روشهای تونلی است که خود یک مکانیزم فناورانه است. ما در بررسی طرحها تلاش میکنیم که شرکتهایی که میخواهند این اقدامات را انجام دهند، از فناوریهای داخلی و توان شرکتهای دانشبنیان استفاده کنند؛ بسیاری از ارائهدهندگان طرح هم خود شرکتهای فناور هستند یا سرمایهگذارانی که به دنبال همکاری با شرکتهای دانشبنیان میآیند.
دبیر کارگروه انرژیهای تجدیدپذیر ستاد توسعه آب، انرژی و محیط زیست تأکید کرد: ما همواره سعی کردهایم حلقههای زنجیره نوآوری تا اجرا را به هم پیوند دهیم؛ از ارزیابی فناوری تا معرفی سرمایهگذار و اجرای طرح. هدف این است که طرحهای بازار بهینهسازی انرژی منجر به صرفهجویی واقعی در مصرف انرژی شوند.
ویسی در بخش دیگری از سخنانش گفت: با استفاده از ابزارهای قانونی مرتبط با حمایت از شرکتهای دانشبنیان، بهویژه ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان، تلاش کردهایم توسعه شرکتها در فناوریهای نوین مانند انرژیهای تجدیدپذیر و اینورترهای توانبالا را تسهیل کنیم. پژوهش و توسعه در این فناوریها نیازمند هزینه است و این سازوکار قانونی میتواند شرکتها را هدایت و حمایت کند.
وی ابزار امیدواری کرد که این مسیر هم در سطح سیاستگذاری و هم در سطح اجرا با جدیت دنبال شود تا ظرفیتهای داخلی بهکار گرفته شود و طرحهای بهینهساز در سطح کشور گسترش یابد.