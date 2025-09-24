به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، هنگام تحلیل مسابقات کشتی جام جهانی در استودیو برنامه دایره طلایی شبکه ۳ تصویر شهیدی مقابل مجری قرار داشت، اما این شهید کیست و چه توانایی و خصلت‌های اخلاقی داشت...؟

او در سال ۱۳۴۵ در محله سرابی تویسرکان در خانواده‌ای دوستدار اهل بیت و البته ورزش به دنیا آمد.

در دوران نوجوانی در ورزش کشتی تا آنجا پیش رفت که مقام اول کشتی در مسابقات آموزشگاه‌های کشور را کسب و پس از کسب مدال‌های رنگارنگ، در مسابقات قهرمان کشوری به میزبانی کرمان هم مدال طلا را به خود اختصاص داد.

شهید بهرامعلی الوندی از کشتی گیران و البته ورزشکاران رشته باستانی و کشتی پهلوانی هم بود و الگوی مولا علی (ع)، اما آنچه او را بزرگ کرد اخلاق نیک او در عین قدرت بدنی و توان فنی بالای او بود، آنچنان که به گفته دوستدان و کشتیگیران آن زمان هنگامی که در سطح شهر تویسرکان راه می رفت همواره مورد لطف و احترام مردم قرار می گرفت، اما نه تنها به خاطر توانایی فنی و بدنی بلکه به این دلیل که اخلاق او وزین‌تر از جثه و هیکل او بود.

به گفته پیشکسوتان به علت مردمی بودن او هر گاه مسابقات او بود، سالن مملو از جمعیت می‌شد.

در جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه ایران اسلامی برای دفاع از کشور پا پس نکشید و در پر مخاطره‌ترین عرصه در لشگر ۲۸ کردستان حضور یافت.

در برهه‌ای به برادر خود گفت که این بار به خانه بر نمی گردم و همان شد و در ۱۱ آذر سال ۱۳۶۶ در پنجوین ِ عراق به شهادت رسید.

۲۱ ساله بود که مدال شهادت و سعادت و مجوز ورود به بهشت را دریافت کرد.

حداقل ۱۰ شاعر در تویسرکان برای گرامیداشت یاد این الگوی ورزشکاران شعر سرودند و این نشان از محبوبیت این شهید گرانقدر است.