غار سهولان در فهرست میراث طبیعی و ملی ایران ثبت شده است و دومین غار آبی تاریخی کشور محسوب می‌شود.

به مناسبت دوم مهرماه، روز ملی غار پاک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به مناسبت دوم مهرماه، روز ملی غار پاک، نشستی با محور وضعیت حفاظتی و گردشگری غار آبی سهولان که به‌عنوان دومین غار آبی بزرگ کشور شناخته می‌شود برگزار شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در این نشست با تأکید بر اهمیت صیانت از این اثر طبیعی منحصر‌به‌فرد، اظهار داشت: حفاظت و بهره‌برداری اصولی از غار سهولان نیازمند تقویت زیرساخت‌های حفاظتی، کنترل آلاینده‌ها، مدیریت پسماند و ساماندهی بازدید‌های گردشگری است.

در ادامه، کارشناسان حاضر به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود در زمینه راهکار‌های ارتقای وضعیت حفاظتی، افزایش سطح آگاهی بازدیدکنندگان، ایجاد مسیر‌های ایمن برای گردشگران و همچنین تأکید بر آموزش جوامع محلی در زمینه حفظ محیط زیست پرداختند.

جباری در پایان تصریح کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان با جدیت برنامه‌های نظارتی و حفاظتی خود را در غار سهولان پیگیری خواهد کرد تا این اثر ارزشمند طبیعی برای نسل‌های آینده نیز حفظ شود.

غار سهولان مهاباد در ارتفاع ۱۷۵ متری از سطح دریا قرار دارد. درون غار دریاچه‌ای تشکیل شده است که قایق‌ها روی آن حرکت می‌کنند. رسوبات آهکی بیشتر زیبایی غار را ساخته‌‌اند. این رسوبات آهکی به شکل‌ها مختلف در غار آبی سهولان تشکیل شده‌ است و منظره‌ای فوق‌العاده به وجود آورده‌ است.

این غار در فهرست میراث طبیعی و ملیِ ایران ثبت شده و از سال ۱۳۷۹ میزبان گردشگرانی است که برای تماشای زیبایی‌های آن و و ماجراجویی می‌آیند.

این غار دومین غار آبی تاریخی کشور در ۴۲ کیلومتری شمال شرقی شهرستان مهاباد در محور مهاباد – بوکان (جاده برهان) واقع شده که از ۲ مسیر به وسیله ۱۲۰ پله، دسترسی به آن فراهم شده است.

تا به امروز از تمام غار سهولان حدود ۲ هکتار، کشف شده است، طول مسیر خشک کشف شده ۲۵۰ متر و طول مسیر آبی کشف شده از این غار ۳۰۰ متر است؛ میانگین عمق غار سهولان ۲۲ متر بوده و عمیق‌ترین قسمتِ آن ۶۲ متر است.