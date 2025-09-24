به گزارش خبرگزاری صداوسیما احمد رحمانیان قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بازرسی کل کشور و دانشگاه علامه طباطبایی که با حضور رئیس و معاونین دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد گفت: در دنیای امروز تنها موضوعی ارزشمند و مورد پذیرش است که پشتوانه علمی و کارشناسی داشته باشد. اگر نقطه نظرات در مجامع مختلف، به‌ویژه مجامع حاکمیتی، مبتنی بر مبانی علمی نباشد، جز اتلاف وقت ثمری به همراه نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه ارتقای علمی یکی از مولفه‌های قدرت در هر کشور است که بعضی کشور‌های استکباری از این موضوع سوء‌استفاده و علم را جهت اهداف استعماری خود گروگان گرفته‌اند، افزود: هرچند مأموریت اصلی تولید علم بر عهده دانشگاه‌هاست، اما دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی نیز باید نگاه علمی به کلیه فرآیند‌های خود داشته باشند.

رحمانیان با تاکید بر اینکه «سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی، علم‌محوری را سرلوحه همه اقدامات قرار داده است» افزود: امروز اگر برخی تصمیمات در کشور نه‌تنها راهگشا نیست بلکه منجر به انسداد می‌شود، به دلیل فقدان پشتوانه علمی صحیح و دقیق است؛ بنابراین ناگزیر باید همه اقدامات خود را به دانش روز مجهز کنیم.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات این سازمان در حوزه علم‌محوری گفت: برنامه‌های نظارت و بازرسی در سازمان بازرسی دانشی مشتمل بر نظام مسائل کشور و آسیب‌شناسی دقیق موضوع همراه با پیوست آموزشی و بر اساس چارچوب‌های کارشناسی تعریف می‌شود و در سال‌های اخیر ۲۱۳ گلوگاه فساد با همکاری مجامع علمی در سازمان شناسایی شده و از این میان ۵۰ گلوگاه فساد مسدود یا اصلاح شده است که نتیجه رویکرد علمی سازمان بوده است.

وی با اشاره به اهمیت موضوع شفافیت و رفع تعارض منافع افزود: این دو مقوله از مسائل کلیدی سلامت اداری هستند که تاکنون به‌صورت اساسی و مطالبه‌گرانه در کشور مطرح نشده‌اند و قرار است جشنواره ملی شفافیت و رفع تعارض منافع برای نخستین بار به میزبانی سازمان بازرسی کل کشور در آذرماه برگزار شود که گامی مهم جهت تحقق این هدف است و دانشگاه‌ها می‌توانند با ارائه ایده‌های نو و انتقال تجارب موفق جهانی به سازمان کمک کنند.

رحمانیان با بیان اینکه طبق فرموده مقام معظم رهبری فساد «اژد‌های هفت‌سر» است، افزود: برای مبارزه با فساد باید این آسیب و جرم پیچیده و چند وجهی به‌طور دقیق آسیب‌شناسی و تحلیل شود و برنامه‌های بازرسی متناسب با ابعاد آن طراحی گردد. این مهم جز با حضور اندیشمندان و صاحب‌نظران در کنار سازمان بازرسی محقق نخواهد شد.

وی از مذاکره با چند دانشگاه برای راه‌اندازی رشته‌های جدید در حوزه سلامت اداری و حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی خبر داد و در پایان تصریح کرد: این تفاهم‌نامه باید به‌طور جدی پیگیری و اجرایی شود تا ثمرات آن در عمل نمایان گردد.

حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه رئیس مرکز پژوهش سازمان بازرسی کل کشور نیز با اشاره به نقش شبکه علمی در حکمرانی اظهار داشت: سازمان بازرسی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی کشور تاکنون ۱۳ تفاهم‌نامه با دانشگاه‌های ما در کشور امضا کرده و در دوره تحول و تعالی بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها برای آسیب‌شناسی و حل مسائل کلان کشور تأکید دارد.

وی افزود: اولین جشنواره ملی شفافیت و تعارض منافع آذرماه امسال با همکاری دانشگاه‌ها برگزار خواهد شد.

به گفته کیخای فرزانه حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی جزو برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور است.

وی گفت: این تفاهم‌نامه بر همکاری‌های مشترک در حوزه پژوهش‌های کاربردی، برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی، حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی، و توسعه رشته‌های مرتبط با سلامت اداری و مبارزه با فساد متمرکز است و به گفته مسئولان دو طرف، اجرای آن می‌تواند گامی مؤثر در ارتقای کارآمدی نظام نظارتی کشور باشد.

در ادامه این مراسم، شجاع احمدوند رئیس دانشگاه علامه طباطبایی نیز با تأکید بر رویکرد حل‌المسائلی دانشگاه گفت: دانشگاه علامه با دارا بودن ظرفیت‌های گسترده در حوزه‌های علوم انسانی، سلامت اداری و حتی فناوری‌های نوین همچون هوش مصنوعی، آماده همکاری همه‌جانبه با سازمان بازرسی است. سیاست ما حرکت به سمت دانشگاه اجتماعی و حل مسائل اصلی کشور است.