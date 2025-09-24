پخش زنده
سرمربی پرسپولیس گفت: ملوان تیم خوبی هست و مربی خوبی دارد؛ هواداران باید بدانند که هدف کادر فنی برد و پیروزی است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پرسپولیس در هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۹ فردا (پنجشنبه، ۳ مهر) به مصاف ملوان بندرانزلی خواهد رفت.
وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پیش از بازی با ملوان گفت: ملوان تیم خوبی هستند، باریشه و مربی خوبی دارند. در طول هفته با اینکه استراحت کمی داشتیم تمرینات را انجام دادیم، تعدادی مصدوم داریم و امیدوارم به جمع ما از هفته آینده اضافه شوند. درباره موضوعاتی باید صحبت کنم و هواداران باید بدانند که هدف کادر فنی برد و پیروزی است. من باید این تیم را به موفقیت برسانم و آبروی خودم مهم است. دو ماه بود که لیگ ایران تمام شده بود و بازیکنان خوب جذب شده بودند. از روز سوم اردوی ترکیه بازیکنان را آنالیز کردیم و دیدیم که برای برخی پستها نیاز به جذب بازیکن داریم. دفاع راست، دفاع چپ و هافبک دفاعی بود که نیاز به جذب داشتیم. بالای ۵۰ بازیکن را بررسی کردیم و بسیاری از آنها را فیلم بازیشان را دیدیم. سرژ اوریه، ابرقویی و باکیچ را جذب کردیم.
او افزود: برخی بازیکنان را گرفتیم و برخی به توافق نرسیدیم. در پست مهاجم و پشت مهاجم نیاز به بازیکن داشتیم و شاید اگر پایان فصل پیش آمده بودم شاید بازیکنان تغییر میکردند. به عنوان یک مربی وظیفه دارم بازیکنان را هدایت و بهتر کنم. طی سالهای گذشته پرسپولیس سه مربی داشته و آنها بازیکنان مدنظر خود را گرفتهاند. از روز اول آگاه بودیم که باید در برخی پستها بازیکن جذب کنیم. بازیکنانی را میتوانیم جذب کنیم که آزاد باشند. هنوز در حال جستوجو هستیم و تلاش میکنیم بازیکنان خیلی خوبی جذب کنیم و نیاز به حمایت هواداران واقعی پرسپولیس داریم.
سرمربی پرسپولیس ادامه داد: شخصیتی ندارم که بهانه بیاورم، مجبور بودیم که در پستهایی از بازیکنانی استفاده کنیم که سابقه بازی در آن را داشته باشند. امیدواریم سرژ اوریه از هفته آینده به ما اضافه شود. براجعه و صحرایی هم مصدوم بودند و دیدیم که میلاد محمدی، چون چندبار در تیم ملی دفاع راست بازی کرده از او استفاده کردیم. یک روز قبل تمرین بازی گذشته بیفوما و شکاری را از دست دادیم. این باعث شد گه برخی تغییرات داشته باشیم و این آزمایش نیست. دیروز حسین کنعانی و اورونوف مصدوم شدند و شاید فردا تعجب کنند هواداران که چرا این دو نیستند البته که پزشکان درحال بهبود آنها هستند.
سرمربی پرسپولیس ادامه داد: شبانه روزی کار میکنیم که به موفقیت پرسپولیس برسیم. تیم اول لیگ ۷ امتیاز و تیم دوم ۶ امتیاز در جدول دارند. بازیکنان پرسپولیس خانه اصلی خود را ورزشگاه آزادی میدانند و اگر در آنجا بودیم حس بازی خانگی داشتیم. خواهش میکنم هواداران صبر داشته باشند و فصل طولانی است. تیمهای مدعی قهرمانی هنوز شرایط ایدهآل ندارند. امیدوارم از فردا نتیجه خوبی بگیریم و پرسپولیس را به جایگاه اصلیاش برگردانیم.
وحید هاشمیان در ادامه گفت: قطعا هر جایی بودم تلاش خود را کردهام و فوتبال یک جنگ است. در دوران بازیگری و مربیگری این روحیه در من بوده که بمانم و تلاش کنم. مطمئن هستم که با کمک همه عوامل میتوانیم نتیجه خوبی بگیریم. بازیکنی بوده که دوست داشتیم به تیم ما بیاید، تمام بازیکنان با نظر من جذب شدند. حتی به ما گفتهاند که اگر جذب نکنید به تیم دیگری میرود. سپس خبر میآمد که بازیکنی گفته من نمیخواهم به پرسپولیس بیایم و این هواداران را ناراحت میکند، در صورتی که ما آن بازیکن را نخواستیم. تیم که نتیجه بگیرد، زمان شاهد این موضوعات خواهد بود.
سرمربی پرسپولیس درباره اینکه در فوتبال ایران باید با داد و بیداد در کنار خط حق تیم را بگیرد، بیان کرد: در تیم خودمان بازیکنان حرفهای و منظم هستند و چالشی نداشتیم. آقای نویدکیا چند سال پیش با سپاهان دوم شدند. فرضیه نظر یک شخص میتواند باشد. فوتبال ما باید حرفهای شود.
هاشمیان در پاسخ به سوالی مبنی بر حضور جمال لوئیز مدافع ایرلندی در تست پزشکی، گفت: ما تاکنون برای پست چپ ده گزینه داشتیم و آخرین نتیجه ما به دو گزینه رسید. اگر توافق کنیم انجام خواهد شد وگرنه میگردیم تا بهترین بازیکن را جذب کنیم. تست پزشکی را انجام دادند و دکترهای تیم حضور داشتند. سپس MRI گرفتند و تاکنون از نظر سلامتی جوابها مثبت بوده و مرحله بعدی مذاکره است. پیش از ایشان با رگیلون مذاکره کردیم و همزمان پیشنهاد اورتون و لیگ فرانسه آمد. بازیکنان خوبی داریم و تیم باید تقویت شود. ایشان اگر تمام روند خوب پیش برود خوشحال میشویم که بیاید وگرنه گزینههای دیگر را بررسی میکنیم.
سرمربی پرسپولیس درباره قول مالک باشگاه برای جذب دو بازیکن سطح بالا گفت: پنج بازیکن را درخواست جذب دادیم که سه بازیکن جذب شد. بازیکن مهاجمی بود که دو میلیون یورو خودش میخواست و یک میلیون هم باشگاهش میخواست. در آن زمان باشگاه در نظر داشت که سقف را رعایت کند. آقای احمدی فکر نمیکردند که تیمهای دیگر این هزینهها را انجام دهند. بازیکنی از تیم اسلوونی و آلمان و آفریقای جنوبی را دیدیم. همچنین کاپیتان بوسنی و هرزگوین را دیدیم و آنالیز کردیم و صحبت کردیم. کوتاهی نبوده، اما برخی بازیکنان در آخرین دقیقه پیشنهاد را رد کردند. مثلا کاپیتان بوسنی قرار بود به ایران بیاید، اما لحظه آخر همسرش گفت که به ایران نمیآید. همه تلاشها را کردیم، برای گرفتن بازیکن آزاد محدودیت داریم. در این بخش باید دقت کنیم تا بازیکن خوب انتخاب کنیم. اکنون محدودیت پیدا کردن بازیکن آزاد خوب داریم. از اکنون داریم تمام لیگها را بررسی میکنیم. بازیکنانی که جذب کردیم، خیلی سریع بود. دو بازیکن به دلیل محدودیت سقف موفق به جذب نشد.