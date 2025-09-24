پخش زنده
حضرت آیت الله خامنهای فرمودند: در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولاً هیچ کمکی به منافع ملی ما نمیکند، هیچ سودی برای ما ندارد، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنهای، شامگاه دیروز، طی یک سخنرانی تلویزیونی با مردم ایران نکات مهمی را پیرامون اتحاد و یکپارچگی مستمر ملت ایران، اهمیت فناوری پرفایده غنی سازی اورانیوم، و دلایل بی فایده بودن مذاکره با آمریکا، مطرح فرمودند.سخنانی مهم که بازتاب گستردهای در سطح رسانهها و منابع خبری جهان نیز داشت.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با گرامیداشت یاد سرداران، دانشمندان و سایر شهیدان جنگ ۱۲ روزه، به خانوادههای آنان، صمیمانه و از عمق وجود تسلیت گفتند و مطالب اصلی سخنان تلویزیونی خود با ملت را در ۳ محور متمرکز کردند: اهمیت اتحاد و یکپارچگی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه و حال و آینده کشور _تشریح اهمیت غنیسازی پرفایدهی اورانیوم_ و تبیین مواضع مستحکم و خردمندانه ملت و نظام در مقابل تهدیدات آمریکا.
ایشان اتحاد و یکپارچگی مستمر ملت ایران را، مشتی پولادین بر فرق دشمن خواندند و با تشریح علتِ تسلیم نشدنِ ملت غیرتمند ایران در مقابل فشار و تهدید دشمن برای صرف نظر کردن از فناوری پرفایده غنیسازی اورانیوم، تاکید کردند: مذاکرهای که آمریکا از اول نتیجه آن را مشخص و دیکته کند، بیفایده و پرضرر است، چرا که دشمن زورگو را برای تحمیل هدفهای بعدی به طمع میاندازد و هیچ ضرری را هم از ما دفع نمیکند و اینگونه مذاکرات را هیچ ملت باشرف و سیاستمدار خردمندی نمیپذیرد.
بیانات شب گذشته رهبر معظم انقلاب در بخش خبری صبحدم با حضور اسماعیل احمدی کارشناس مسائل سیاسی مورد بررسی قرار گرفت.