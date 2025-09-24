فرهنگ غنی دوران دفاع مقدس به نسل جدید انتقال یابد

استاندار بوشهر با بیان این‌که دوران پرافتخار دفاع مقدس از درخشان‌ترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی است، گفت: باید مفاهیم ارزشمند و فرهنگ غنی این دوران را برای تعالی کشور، پاس بداریم و با ابزار‌های مختلف فرهنگی و هنری به نسل جدید انتقال دهیم.