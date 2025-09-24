به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یادواره شهدای کارگری استان گیلان با حضور خانواده‌های معظم شهدا، جمعی از مسئولان نظامی استان و مسئولین شهرستان رودبار در شهر لوشان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان با تأکید بر اینکه وحدت ملی، سلاح برتر ایران در میدان نبرد ترکیبی است گفت: با همدلی مردم و هوشیاری نسل جوان، نقشه‌های فشار اقتصادی، جنگ رسانه‌ای و توطئه‌های دشمنان خنثی خواهد شد.

سرهنگ الیاس کوثری با اشاره به سابقه دشمنی قدرت‌های غربی علیه انقلاب اسلامی، افزود: از همان روز‌های آغازین انقلاب اسلامی، آمریکا و انگلیس در کنار صدام ایستادند و از او پشتیبانی کردند، حتی صدام در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که نشست بعدی‌اش در تهران خواهد بود، اما همین جوانان ایران با دستان خالی اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور به دشمن واگذار شود.

وی در مقایسه وضعیت ایران پیش و پس از انقلاب، گفت: پیش از انقلاب بسیاری از پزشکان ما خارجی بودند، اما امروز ایران جزو معدود کشور‌های جهان است که توان انجام پیوند قلب را دارد، یا در حوزه انرژی، پیش از انقلاب تنها چند میلیون مشترک برق داشتیم، ولی امروز ده‌ها میلیون مشترک از نعمت شبکه گسترده برق و گاز برخوردارند و اینها نشان‌دهنده جهش‌های بزرگ پس از انقلاب است.

جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان با تأکید بر اینکه دشمنان با ابزار رسانه به دنبال ناامید کردن مردم هستند، تصریح کرد: جنگ امروز تنها در میدان نظامی نیست، بلکه دشمن ذهن و باور جوانان را نشانه گرفته و تلاش می‌کند با تحریف حقایق و انتشار اخبار جهت‌دار، ذهن نسل جدید را علیه دستاورد‌های انقلاب بسیج کند ، اما وظیفه مسئولان و خانواده‌هاست که با تبیین واقعیت‌ها، فرزندان را نسبت به مسائل کشور حساس کنند.

سرهنگ کوثری در پایان با بیان نمونه‌هایی از فداکاری‌های شهدا، خاطرنشان کرد: شهیدان بزرگی، چون شهید خلبان اکبری و شهید خلعتبری با مردانگی و ایثار خود، در سخت‌ترین شرایط جنگی حماسه آفریدند و نشان دادند که ایران کشوری بزرگ با تمدنی عمیق و ملتی مؤمن است که همواره در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی خواهد کرد.