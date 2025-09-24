پخش زنده
معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری، از حفاری و تکمیل ۶۷ حلقه چاه نفت و گاز در نیمه نخست امسال در مناطق نفتخیز خشکی و دریایی کشور خبر داد و گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۴۵ درصدی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمیدرضا شفیعی مکوند، از مجموع چاههای حفاریشده، ۱۶ حلقه توسعهای یا توصیفی و ۵۱ حلقه تعمیری ـ تکمیلی بوده است. به گفته شفیعی مکوند، تعداد چاههای حفرشده در این مدت نسبت به سال گذشته ۲۱ حلقه افزایش یافته است.
وی افزود: مجموع متراژ حفاری نیمه نخست امسال به ۶۳ هزار و ۳۷ متر رسیده که حدود ۸ هزار متر بیش از عملکرد مدت مشابه سال پیش است.
معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران تصریح کرد: هماکنون ۱۸ دستگاه حفاری در حال جابهجایی در موقعیتهای عملیاتی هستند و از مجموع ۷۴ دکل ناوگان حفاری شرکت، ۶۴ دستگاه در استانهای نفتخیز استقرار یافته و در چرخه عملیات فعالاند.