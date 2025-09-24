به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ، دکتر کیوان امینی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اظهار داشت: مطابق سنوات پیشین «مؤسسه مندلی» وابسته به پایگاه انتشاراتی «الزویر» به همراه محققینی از دانشگاه استنفورد، فهرستی از پژوهشگران پراستناد جهان بر­اساس داده­‌های پایگاه استنادی معتبر «اسکوپوس» که یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین پایگاه‌­های اطلاعاتی جهان است، تهیه کرده است، که 24 پژوهشگر دانشگاه رازی موفق شده‌­اند در این لیست قرار بگیرند. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه افزود: این موسسه از سال 2019 اقدام به تهیه لیستی از پژوهشگران پراستناد تحت عنوان پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر نموده است. در این لیست محققین و پژوهشگران در 22 حوزه موضوعی و 176 رشته طبقه‌­بندی شده‌­اند. دکتر امینی با اشاره به اینکه مبنای اصلی این ارزیابی شاخص استناد بوده است، یادآور شد: تعداد استنادات به تولیدات علمی محققان، تعداد استنادات بدون خود‌استنادی، شاخص «اچ» پژوهشگران و استفاده از یک شاخص استنادی ترکیبی، که مجموعه‌ای از 6 شاخص استنادی مجزا است، ملاک‌­های ارزیابی این موسسه جهت تعیین پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر بوده است. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه افزود: در لیستی که اخیرا منتشر شده، دو فهرست از پژوهشگران پراستناد تهیه شده است. در فهرست اول پژوهشگران پر‌استناد دو درصد برتر در تمامی ادوار براساس تعداد استنادات تا پایان سال 2024 بررسی شده که در این فهرست نام 13 نفر از پژوهشگران دانشگاه رازی به چشم می‌­خورد که عبارت‌اند از: «دکتر مجتبی شمسی‌پور، دکتر سیدسیاوش مدائنی، دکتر مسعود رحیمی، دکتر محمدباقر قلیوند، دکتر یاسر شهبازی، دکتر علی اکبر زینتی‌زاده، دکتر محسن دهقانی، دکتر غلامرضا مرادی، دکتر کیومرث بهرامی، دکتر سیروس زین‌الدینی، دکتر محسن حیاتی، دکتر حمدی عبدی و دکتر مهدی بحیرایی». وی ادامه داد: در فهرست دوم که شامل پژوهشگران پر‌استناد دو درصد برتر بر اساس تعداد استنادات دریافتی در حوزه‌های موضوعی مربوطه صرفا بر اساس استنادات سال 2024 است، علاوه بر13 نفر برتر در تمام سال‌ها، 11 پژوهشگر دیگر از دانشگاه رازی در حوزه­‌های تخصصی مربوطه نیز حضور دارند. «دکتر ناهید شاه‌آبادی، دکتر سهیلا کاشانیان، مرحوم دکتر عزت‌الله فرشادفر، دکتر محمدحسین یاس، دکتر مجتبی تاران، دکتر رضا قلی‌پور، دکتر محمد جعفرزاده، دکتر رعد چگل، دکتر خه‌بات خسروی، دکتر سامان عبادی و روح‌الله عزتی» پژوهشگران پراستناد دودرصد براساس استنادات دریافتی در سال 2024 هستند. دکتر امینی در پایان یادآور شد: سال گذشته 20 پژوهشگر دانشگاه در این لیست حضور داشتند