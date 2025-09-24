به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از تولید بیش از ۲۳۰۰ تن گوشت قرمز در نیمه نخست سال جاری در این شهرستان خبر داد و این دستاورد را نتیجه تلاش دامداران و حمایت‌های جهاد کشاورزی عنوان کرد.

نرگس صادقی گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ تن گوشت قرمز در این شهرستان تولید شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور افزود: شهرستان نور در فصول بهار و تابستان پذیرای شمار زیادی از مسافران است و افزایش تولید گوشت قرمز نقشی مهم در تأمین نیاز مصرفی مردم و مسافران دارد.

صادقی با بیان اینکه جهاد کشاورزی نور با ارائه تسهیلات به واحد‌های پرواربندی و برگزاری دوره‌های آموزشی، از دامداران حمایت کرده است، خاطرنشان کرد: این اقدامات علاوه بر افزایش تولید، به تنظیم بازار و ایجاد ثبات در عرضه گوشت قرمز نیز کمک کرده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور تأکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، از مهم‌ترین اهداف جهاد کشاورزی در این شهرستان است.