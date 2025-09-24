پخش زنده
امروز: -
بانک مرکزی با هدف تقویت توان تولیدی واحدهای تولیدی کوچک مقیاس، تخصیص و تامین ارز تمامی ثبت سفارشهای کمتر از ۵۰ هزار دلار را که تعداد آنها بیش از ۳۰۰۰ تولید کننده است، عملیاتی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس تصمیم اتخاذ شده پیرو دستور رئیسکل بانک مرکزی، تخصیص ارز برای ثبت سفارشهای در محدوده ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار دلار نیز پس از بررسی در هفته آتی انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است در روزهای آینده نیز شرایط ترخیص کالاهای موجود در گمرک که نیازمند تخصیص ارز هستند طبق تصمیم بانک مرکزی، تسهیل میشوند که اطلاع رسانی لازم در این زمینه نیز انجام خواهد شد.