بانک مرکزی تامین ارز ثبت سفارش‌های کمتر از ۵۰ هزار دلار را عملیاتی کرد

بانک مرکزی با هدف تقویت توان تولیدی واحد‌های تولیدی کوچک مقیاس، تخصیص و تامین ارز تمامی ثبت سفارش‌های کمتر از ۵۰ هزار دلار را که تعداد آنها بیش از ۳۰۰۰ تولید کننده است، عملیاتی کرد.