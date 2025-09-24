ادای احترام وزیر نیرو به شهدای لرستان
وزیر نیرو در نخستین برنامه سفر ۲ روزه خود به استان لرستان با حضور در گلزار شهدای خرمآباد، مزار شهیدان را غبارروبی و از ایثار و صبر خانواده معظم آنها قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
وزیر نیرو پس از ورود به استان لرستان، راهی گلزار شهدای خرمآباد شد و با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اقتدار را گرامی داشت.
بازدید از سد مخملکوه خرم آباد، دیدار با نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد و جلسه با مدیران صنعت آب و برق از برنامههای روز نخست سفر عباس علی آبادی وزیر نیرو به لرستان عنوان شده است.
برگزاری مراسم افتتاح سد تاج امیر و آبرسانی به ۶۰ روستای نورآباد، بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد، افتتاح واحد سوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد، هفت پروژه شبکه فوق توزیع و افتتاح پروژه آبرسانی به ۷۲ روستای شهرستان الیگودرز از محل تصفیه خانه آب مغانک نیز برنامههای روز دوم حضور علی آبادی در استان خواهد بود.
سد تاج امیر دلفان از نوع سنگریزهای با هسته رسی، ارتفاع ۵۰ متر، طول تاج ۲۲۵ متر و حجم مخزن ۸.۱۵ میلیون مترمکعب است که عملیات اجرایی آن سال ۹۵ با کارفرمایی شرکت آب منطقهای لرستان و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) آغاز ولی سال ۹۷ به سبب نبود اعتبار تعطیل شد.
ساخت دوباره این پروژه از سال ۱۴۰۰ جان تازهای گرفت و بهمن ۱۴۰۲ آبگیری شد و با افتتاح آن ۴۰۰ هکتار از اراضی دیم پایین دست به آبی تبدیل میشوند.
هم اکنون لرستان ۶ سد فعال با ظرفیت ذخیره حدود ۲۰۹ میلیون متر مکعب دارد.