به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عزیزالله سیفی با اشاره به کمبود شدید نیروی عملیاتی در سازمان آتش‌نشانی شهرداری یزد گفت: این سازمان علاوه بر شهر یزد، به شهر‌های اطراف و حتی برخی شهرستان‌های استان نیز خدمات ارائه می‌دهد، اما کمبود نیرو به یکی از معضلات جدی آن تبدیل شده است.

وی در جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد افزود: آتش‌نشانی شهرداری یزد در حال حاضر ۱۶۱ نفر نیروی عملیاتی دارد که تا پایان سال بیش از ۲۰ نفر از آنها بازنشسته می‌شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: با توجه به سکونت جمعیت نزدیک به ۹۰۰ هزار نفری در شهرستان یزد و بر اساس استاندارد‌های کشوری، این سازمان باید حداقل ۳۳۰ نفر نیروی عملیاتی داشته باشد، در حالی‌که نیمی از ردیف‌های استخدامی آن خالی مانده است.

سیفی تصریح کرد: امیدواریم با مساعدت مسئولان استان و کشور، استخدام نیرو‌های جدید آتش‌نشانی هر چه سریع‌تر محقق شود. همچنین در سال گذشته پذیرش ۹۷ نفر نیروی عملیاتی انجام شده که هنوز از سوی مرکز تأیید نهایی نشده و امیدواریم این موضوع نیز در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.