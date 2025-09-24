پخش زنده
حدود هزار زندانی معسر در سراسر کشور به همت حقوق یاران جهادی در بسیج حقوقدانان آزاد میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهرامی پور، رئیس بسیج حقوقدانان کل کشور با اعلام این خبر افزود:۶۰۰ نفر از این زندانیان در شش ماهه ابتدای سال تا کنون آزاد شدهاند و در حدود ۴۰۰نفر ایشان تا پایان امسال آزاد خواهند شد.
به گفته بهرامی پور، با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و دادگستری کل کشور رخ میدهد که از ابتدای سال در استانهای مختلف کشور آغاز شده است و در پایان هفته دفاع مقدس به شکل ویژه دنبال خواهد شد.
رئیس بسیج حقوقدانان کل کشور، با تاکید بر ظرفیتهای طرح ملی حقوق یاران ادامه داد: این طرح در بسیجهای بیست گانهی استانها ابلاغ شده که در آن بیش از ۲۷ خدمت رایگان برای زندانیان تعریف شده که در راستای آن تا پایان سال، تعداد بسیار زیادی از دیگر زندانیان هم آزاد خواهند شد.
بهرامی پور، بحث آموزش خانوادههای زندانیان و توجه به ایثارگران و خانوادههای معظم شهدا و جانبازان را از دیگر برنامههای طرح ملی حقوق یاران دانست.
در نشست حقوق یاران متولی این رویداد مسئولان استانی بسیج حقوق دانان، به صورت ویدئو کنفرانسی به ارائه گزارش و آمار زندانیان آزاد شده در استانهای خود پرداختند.
مسئولان بسیج حقوقدانان استانهای مختلف نظیر قم، اصفهان، کرمانشاه و فارس، از اهداء بستههای معیشتی و نوشت افزار به خانواده زندانیان، در کنار آزاد سازی زندانیان معسر خبر دادند و تاکید کردند در کنار این رویداد میزهای خدمت حقوقی برای زندانیان، در نقاط مختلف کشور برقرار است تا مشاوره حقوقی به زندانیان ارائه شود.