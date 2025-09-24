پخش زنده
کارشناس هواشناسی لرستان با اعلام حاکمیت جو پایدار در لرستان گفت: طی ۴۸ ساعت آینده دمای هوا قدری افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: بر اساس تحلیل نقشههای هواشناسی در شبانه روز گذشته پلدختر با ۳۵ و الشتر با ۱ درجه بالای صفر گرمترین و خنکترین شهرهای استان بودند، دمای هوای خرم آباد نیز بین ۸ و ۳۳ درجه بالای صفر در نوسان بود.
روح الله داودی افزود: بر اساس تحلیل نقشههای هواشناسی آسمان استان برای روز پنج شنبه صاف گاهی با وزش باد و برای روز جمعه بویژه برای مناطق شرقی استان شاهد افزایش پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد خواهیم بود.
به گفته وی در ۴۸ ساعت آینده دمای هوا قدری افزایش مییابد و هوا گرمتر میشود.