رییس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری کرمانشاه از آغاز بکار دو دستگاه امداد تاکسی بصورت رایگان در شهر کرمانشاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ،رضا دوستی اظهار کرد: شهر کرمانشاه دارای ۷ هزار دستگاه تاکسی و حدود ۴ هزار سرویس مدرسه است که این ناوگان بدلیل حجم بالای تردد و خدمات رسانی به شهروندان گاها دچار خرابی میشوند. وی افزود: بدلیل هزینه بالای جابجایی خودرو به تعمیرگاه ها و درآمد کم ناوگان تاکسیرانی، رانندگان تاکسی همواره با چالش مواجه میشوند که در این راستا دو دستگاه امداد خودرو مختص خدمات رسانی به ناوگان تاکسیرانی شهر کرمانشاه بصورت رایگان فعالیت میکنند. رییس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: در اتاق مانیتورینگ سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری، اپراتوری جهت پاسخگویی به تماس های درخواست رانندگان تاکسی مبنی بر اعلام نیاز به امداد فعالیت میکند و به محض دریافت تماس درخواست کمک، امداد خودرو به محل مورد اعلامی راننده اعزام میشود. دوستی ادامه داد: این دو دستگاه امداد خودرو از محل اعتبارات اربعین تهیه شده و در ایام اربعین نیز در مرز خسروی به خودروهای زائران خدمات رسانی میکند. وی در پایان گفت: رانندگان تاکسی و رانندگان سرویس مدارس دارای مجوز رسمی میتوانند از هشت صبح تا ساعت ۲۰ جهت دریافت خدمات رایگان امداد خودرو با شماره تلفن 08338228484 تماس حاصل نمایند.